شهدت مواقع التواصل في السعودية جدلا واسعا عبر وسم “#طيار_سعودي_مختفي_في_اسبانيا”، والذي انتشر على نطاق واسع بعد إعلان أسرة طيار سعودي يعمل بـ”أرامكو” عن اختفائه أثناء ذهابه إلى إجازة ونزهة بحرية بأسبانيا.

سفارة المملكة في مدريد:

السلطات الإسبانية تؤكد أن عمر المطيري قد ألقى بنفسه من ظهر السفينة ، وأن ليس هناك شبهة جنائية في الواقعة.

.#طيار_سعودي_مختفي_في_اسبانيا

. pic.twitter.com/UpYvSQI6dB — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

وأصدرت السعودية بيانا قالت فيه، إن السلطات الإسبانية أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة المواطن السعودي عمر المطيري، وأضافت أنه من ألقى بنفسه من ظهر السفينة، البيان الذي هاجمه النشطاء ورفضوا هذه الرواية مطالبين الحكومة بفتح تحقيق.

موت عمر المطيري ليس انتحار وكفى كذب واتهامات الكل يعرفه وزملائه في ارامكو يشيدون باخلاقه.. مو من المنطق واحد مرتاح يحجز رحله سياحيه في اجازته علشان ينتحر.. اتمنى عدم السماح لهذه القضيه ان تمر مرور الكرم.. كاسابقتها ونحن السعوديين لن نسكت #طيار_سعودي_مختفي_في_اسبانيا pic.twitter.com/URTpgqV52b — دوزر (@Tz5vOYxlnQrrbST) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

هذا تعليق شخص كان معهم بالسفينة

“كان مبتسم ويضحك كثيراً، كان يرسل التحية لأي شخص ينظر إليه، كان يتفاعل مع المراهقين بشكل ممتاز، حتى أنهم رأوه يلعب مع الأطفال ويترك معهم جواله وسماعاته.”

وسفارتنا تقول كان يبكي و أنتحر!

حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

#طيار_سعودي_مختفى_في_اسبانيا pic.twitter.com/RQEYk8xqMu — mTmadi (@Garlic_ar) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

#طيار_سعودي_مختفي_في_اسبانيا

رجل طول بعرض ، يسقط !

واذا كان فعلأ سقط من كلام أقاربه عنده القدره على السباحة

”

ثاني شيء من كلامهم ان عامل النظافه شايفه وهو يسقط وكانت الساعه ١٢ ‘ وبدو بالبحث الساعه ٢

يعني شايفه العامل يسقط وما خبرهم وما بدو بالبحث عنه الا بعد ساعتين ؟ — هـياء (@0_Ha_) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

وسبق أن أوضح شقيق المفقود أحمد المطيري، أن أخاه ذهب في رحلة سياحية بحرية تستغرق عدة أيام، ولم يعد منها، وانقطعت كل وسائل التواصل معه، مؤكدًا أن الأسرة تلقّت اتصالًا من شركة “أرامكو” يفيد بعدم صعوده في الرحلة المقررة لعودته للمملكة.

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نحن عائلته وذويه لا نطلب منكم إلا الدعاء له ومساعدتنا في إيصال أصواتنا للمسؤولين لعل وزارة الخارجية والسفارة تتواصل مع خفر السواحل وفرق الإنقاذ ويكثفون البحث،مع العلم أن فرق الإنقاذ بحثت لمدة ١٢ ساعة فقط وتوقفت تماماً حسب الصحف الاجنبية#طيار_سعودي_مختفي_في_اسبانيا@KSAMOFA — mTmadi (@Garlic_ar) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

وقال إنهم اضطروا للتوجه لإسبانيا للحصول على أي معلومات تشير إلى مصيره، بعدما تواردت المعلومات المتضاربة عنه بشأن غرقه في البحر خلال الرحلة.

ويأمل ذوو الفقيد وناشطون من خلال حملتهم على “تويتر” تجاوب المسؤولين في المملكة معهم، للتحقيق في الواقعة الغامضة.

#طيار_سعودي_مختفي_في_اسبانيا

اللهم إن كان عمي عمر على قيد الحياة فـ رده

لنا وإن كان ميّتاً فأخرجه لتطمئن قلوبنا وكلنا رضا بقضائك وقدرك يارب آمنا بك من قبل ومن بعد إيماناً يرضينا بحكمك وأنت على كل شيء قدير . — غادة المطيري⚖ (@gha995) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

#طيار_سعودي_مختفي_في_اسبانيا انا موجود باسبانيا وهذا تلفوني 0034643633162، الي يقدر يبلغ اهله باني على استعداد لتقديم اي خدمه من طرفي لمساعدتهم بخصوص هذا الانسان والله يرده إلى أهله ويطمنهم عليه، — ahmed bin abdulhaq (@ahmed7858) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

وأشار التقرير الرسمي الصادر من الحرس المدني الإسباني الذي اطلع عليه مسؤول السفارة السعودية المكلف في برشلونة إلى أن الحادث وقع بتاريخ 3 إبريل 2018، وأنه وبحسب بيان الشهود على متن السفينة فإن المواطن عمر المطيري كان متأثرا وفي حالة بكاء قبل أن يلقي بنفسه من على ظهر السفينة وخلص التقرير بأنه لا يود شبهة جنائية في الحادث.