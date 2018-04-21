في أول رد رسمي سعودي على المقاطع المتداولة بشأن إطلاق نار في حي الخزامى بالعاصمة السعودية الرياض قرب أحد القصور الملكية، أكد المتحدث باسم الشرطة السعودية إطلاق النار وقال إنه كان يستهدف طائرة بدون طيار.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة #الرياض بأنه عند الساعه ١٩،٥٠ من مساء اليوم السبت، لاحظت إحدى نقاط الفرز الامني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون) دون أن يكون مصرحاً لها بذلك مما أقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.

وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة”.

ويقع حي الخزامى في شمال غرب مدينة الرياض وهو من أصغر أحياء المدينة.

وقبل قليل تضاربت أنباء واردة من العاصمة السعودية الرياض بثها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق نار في ما قيل إنه قصر للملك سلمان في حي الخزامى.

وتداول ناشطون لقطات فيديو تُسمع فيها أصوات لإطلاق نار كثيف قالوا إنه في حي الخزامى بالعاصمة بالرياض، وادعى أحد الناشطين في تغريدة بموقع تويتر أن الحادثة وقعت قرب قصر يتبع الديوان الملكي.