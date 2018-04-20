تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف لحظة انفعال بعد عرض خريطة لمصر كتب عليها “” خلال حضوره مؤتمر إفريقي في .

 

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال إلقاء أحد المشاركين في المنتدى الإفريقي لمهارات الشباب، محاضرة عن مستقبل المهارات المطلوبة لسوق العمل في أفريقيا استخدم المحاضر خريطة لمصر كتب عليها:” ستعلن إسرائيل عام 2020″.

 

فما كان من “الجيوشي” إلا الاحتجاج بلغة حادة مطالبا بإزالة الخريطة والتهديد بالانسحاب من المؤتمر.

 

ووفقا لما ورد في قناة “صدى البلد”، عن مصدر في وزارة التعليم المصرية أوضح أن الجيوشي “تفاجأ، ورفض مواصلة الجلسة، إلا أن وزير التعليم التونسي ، الذي يدير الجلسة، انحاز للمسؤول المصري، وأيد ضرورة حذف الخريطة من الشاشة.

 