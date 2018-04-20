وثق الفنان السوري صاحب الأغنية الشعبية التي انتشرت بشكل كبير في منطقة الخليج “هلا بالخميس“، مقطع فيديو عبر صفحته في موقع التواصل “تويتر”، يوضح فيه اللبس بعد انتقادات وجهتها له المطربة الإماراتية أحلام ولجائزة “ميوريكس دور”؛ عقب حصول أغنيته على لقب أفضل أغنية خليجية.

وقال معن في رده، إنه يحب الفنانة أحلام التي وصفها بالرائعة، ويحترمها كثيرًا، لكنه يحب أن يوضح نقطة بسيطة، وهي أن جائزة “الميوريكس دور” التي استلمها، أمس، لا تعني أن “هلا بالخميس” أفضل أغنية خليجية، ولكنها شكلت ظاهرة لعام 2017، ولا أحد يختلف على ذلك، وأن الأغنية أصبحت ظاهرة رددها الكل بالعالم العربي، وانتشرت انتشارًا واسعًا.

وأضاف: “لكن اعتراض أم فاهد هو على المسمى الذي قد يكون وصلها بالغلط”، معتبرًا أن هناك مطربين أفضل منه بكثير وأكثر خبرة منه بالمجال وتربى على أغانيهم، لكن مسمى هذه الجائزة هي لأغنية خليجية شكلت ظاهرة لعام 2017.

وعاتب الفنان معن المطربة أحلام، بقوله: “يا أم فاهد لا داعي لكل هذه التغريدات وهذه الحملة، بالعكس، أنا أتمنى دايمًا من الفنانين الكبار، يدعمونا ببدايتنا نحن اللي شادين حيلنا هالفترة، بدل هالتغريدات بالسوشيال ميديا”.

كما وعد الفنان السوري جمهوره بأغنية جديدة قادمة.

يذكر أن المطربة أحلام كانت قد شنت هجومًا كبيرًا على القائمين على جائزة “ميوريكس دور”؛ بعد فوز أغنية “هلا بالخميس”، مبينة أن الأغنية شعبية ولا تصلح كي تمثل الأغنية الخليجية التي هي أفضل منها بكثير، على حد تعبيرها.