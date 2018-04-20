تزامنا مع المكالمة الهاتفية التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد، كشف مصدر دبلوماسية عربي بأن الإمارات سحبت سفيرها من أديس أبابا بصورة مفاجئة.

وقال المصدر الدبلوماسي إن السفير الإماراتي لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي والسفير غير المقيم بدولة جنوب السودان غازي عبد الله عاد إلى بلاده بصورة مفاجئة وأحيل للتقاعد.

وعزا المصدر ذلك إلى فشل الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في السابع من مارس/آذار الماضي “حيث كانت نتائجها متواضعة، سواء على مستوى العلاقة الثنائية مع إثيوبيا أو مع الاتحاد الأفريقي”.

وأضاف المصدر في حديثه لـ”الجزيرة.نت” أن “التوقعات كانت تتجه إلى أن تسحب الإمارات سفيرها من مقديشو وليس من أديس أبابا، وهو شيء محير فاجأ البعض وأذهل البعض الآخر”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد بحث الخميس، مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهنأ أمير قطر، في اتصال هاتفي، أبي أحمد، بمناسبة توليه مهامه، متمنيا له التوفيق، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وقبل أشهر، أعلنت قطر توقيع 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون مع إثيوبيا، في عدة مجالات، أبرزها التعاون الدفاعي.

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت إثيوبيا، دعمها جهود الوساطة الكويتية لإيجاد حل للأزمة الخليجية مع دولة قطر.

يشار إلى أن السفير الإماراتي غازي عبد الله المهري من أصول يمنية وعمل لسنوات طويلة في دول أفريقية، من بينها الصومال، وكان نشطا وصاحب علاقات في إثيوبيا وعلى المستوى الأفريقي، وقام بتحركات عديدة هناك ضد المصالح القطرية وضد قناة الجزيرة بعد اندلاع الأزمة الخليجية منتصف العام 2017.