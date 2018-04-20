ردا للجميل وتكريما لمواقفه الجريئة المساندة لحق الشعب الفلسطيني في أرضه، رفع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صورة الإعلامي الجزائري والمذيع بقنوات “بي إن سبورتس” القطرية حفيظ دراجي خلال مشاركته في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكان “دراجي” قد بدأ تعليقه على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في دور 8 بدوري أبطال أوروبا، قبل أيام بالحديث عن صمود أهالي قطاع غزة ومسيرات العودة الكبرى.

ووجه “دراجي” خلال تعليقه عبر قناة “بي ان سبورت” القطرية، التحية للشعوب العربية، خاصّاً بالذكر جماهير قطاع غزة الصامدين بوجه الاحتلال الإسرائيلي، أملا أن ينعموا بمشاهدة طيبة للمباراة في ظل أزمة الكهرباء المتواصلة منذ سنوات.

وتمنى المعلق الجزائري، التوفيق لجماهير قطاع غزة في مسيرات العودة الكبرى للأراضي المحتلة منذ عام 1948، داعيهم إلى مزيد من الصبر والصمود.

وفي اليوم وتعبيرا عن شكرهم له، علّق شبانٌ فلسطينيون، صور حفيظ دراجي، على الخيام التي أقيمت في “مخيم العودة”، شرق جباليا، شمال قطاع غزة.

من جانبه، أكد الإعلامي الجزائري على أن وقوفه بجانب فلسطين وشعبها واجب وليس منة أو صدقة.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:” شرف كبير أن ترفع صورتي وعلم الجزائر على حدود قطاع غزة أثناء مسيرات العودة.. الوقوف مع شعبنا الفلسطيني واجب وليس منة ولا صدقة منا”.

شرف كبير أن ترفع صورتي وعلم الجزائر على حدود قطاع غزة أثناء مسيرات العودة..

الوقوف مع شعبنا الفلسطيني واجب وليس منة ولا صدقة منا pic.twitter.com/ziCeIBdGyA — hafid derradji (@derradjihafid) April 20, 2018

يشار إلى أن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي قد اشتهر بدافعه المستميت عن فلسطين وشعبها، حيث عبر عن موقفه هذا في تصريحه الشهير “سأقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

وكان “دراجي” قد عبر عن استنكاره لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي منشور له بصفحته الرسمية على “فيس بوك” رصدته (وطن) دون “دراجي” ما نصه:”مكة هي قبلتي، الأقصى هو مسجدي، والقدس عاصمتي ، وفلسطين بلادي، كبرنا في الجزائر على مبدأ الوقوف مع فلسطين ظالمة ومظلومة”

وتابع في منشوره الذي لاقى تفاعلا كبيرا جدا من قبل النشطاء: “اذا كان الشعب الفلسطيني إرهابي فأنا منه.. و لو وقفت الجزائر “بلادي” ضد القضية الفلسطينية لعاديتها لأن القناعات لا تباع و لا تشترى مهما كانت الظروف”