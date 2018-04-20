أثارت الممثلة التونسية حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن الحالة الجنسية لرئيس الوزراء.

 

وقالت “الشيحي” خلال استضافتها في برنامج “عبدلي شو” على القناة التونسية التاسعة إنه عندما تكون الحياة الجنسية لرئيس الحكومة على ما يرام  سيكون الشعب أيضا على ما يرام.

 

وأضافت “لم اقل عيبا وحقيقة الفشل الجنسي موجودة في وتؤثر على صاحب القرار السياسي”.

 

تصريحات “الشيحي” أثارت موجة غضب عليها وعلى الحالة التي وصل لها الإعلام التونسي، مؤكدين بأن هذه التصريحات تدل على الانحطاط الأخلاقي الذي اجتاح “الهيكا” (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري).

 

 