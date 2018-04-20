أثارت الممثلة التونسية جميلة الشيحي حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن الحالة الجنسية لرئيس الوزراء.

وقالت “الشيحي” خلال استضافتها في برنامج “عبدلي شو” على القناة التونسية التاسعة إنه عندما تكون الحياة الجنسية لرئيس الحكومة على ما يرام سيكون الشعب أيضا على ما يرام.

وأضافت “لم اقل عيبا وحقيقة الفشل الجنسي موجودة في تونس وتؤثر على صاحب القرار السياسي”.

هذه عينة مما وصل اليه الاسفاف وقلة الحياء في الاعلام التونسي تحت مسمى حرية التعبير وبيناتنا فلسة : الممثلة جميلة الشيحي : حين يكون رئيس الحكومة "متفرهد" مستمتع جنسيا الشعب " يتفرهد" … اش مازال آخر …😳😳😳 #تونس #Tunisie pic.twitter.com/8XkNj7XOZa — بنت الخضراء (@bentalkadra) April 20, 2018

تصريحات “الشيحي” أثارت موجة غضب عليها وعلى الحالة التي وصل لها الإعلام التونسي، مؤكدين بأن هذه التصريحات تدل على الانحطاط الأخلاقي الذي اجتاح “الهيكا” (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري).

انحطاط أخلاقي وين الهيكا — mohamed ali naoui 2 (@DaliBasha) April 20, 2018

انه زمن الاسفاف وبروز وتصدر الفساق والرويبضات — عابد (@chariffgani) April 20, 2018

اش هذه المناظر :شياطين الانس , — أبو مصعب (@jamalhassan238) April 20, 2018

خالف تعرف!!!

يبدو ان هذا الشعار ناجح و لو مؤقتا و هذا القبح و البذاءة ما كنا لنرها لو لم تلقي استحسان البعض من خفافيش الثقافة! — ضياء الدين (@DHIYAEYA) April 20, 2018