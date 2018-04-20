تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لضابطين في الجيش السعودي وهم يدخنون مخدر الحشيش.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر ضابط برتبة رائد في الجيش السعودي وزميله وهما يسخران من أحد الشباب في إحدى محطات البنزين خلال تعبئة سيارته الـ”لامبرغيني” بالوقود.

وبحسب الفيديو، فقد أظهر مصور الفيديو رتبة زميله قائد السيارة، ثم أظهر سيجارة مطعمة بالحشيش، واصفا إياها بـ”الصاروخ”.

وأظهر الفيديو سخرية مصور الفيديو من حالهم قائلا:” هذا عبد الأمير معاه لامبرغيني واحنا ضباط معانا كرولا”.