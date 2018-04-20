اغتيال مجهولون، فجر اليوم، العالِم الفلسطيني فادي البطش من قطاع غزة، في ماليزيا، والذي يعملُ مدرساً في جامعة كوالالمبور.

وبحسب فائد شرطة المدينة، فإنّ مجهولين يقودون دراجةً نارية أطلقوا على العالِم “البطش” 10 رصاصات أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر .

وقال قائد الشرطة إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

وذكر نشطاء أنّ “البطش” حاصل على الدكتوراة في الهندسة الكهربائية، كما حصل على جائزة أفضل إنجاز في ماليزيا.

وأفادوا أنّه كان يعمل موظفا في سلطة الطاقة بغزة قبل سفره إلى ماليزيا، وهو بارع جدا في مجال دراسته “هندسة الكهرباء”، حيث تخرج من الجامعة بدرجة امتياز.

الشهيد #فادي_البطش كان يعمل موظفا في سلطة الطاقة بغزة قبل سفره إلى ماليزيا، وهو بارع جدا في مجال دراسته هندسة الكهرباء، وتخرج من الجامعة بدرجة امتياز، ونال جائزة أفضل باحث عربي في منحة الخزانة الماليزية. وهو متزوج ولديه 3 أطفال، وحافظ لكتاب الله ومحفظ له.* — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

ولفتوا إلى ان “البطش” متزوج ولديه 3 أطفال، وحافظ لكتاب الله ومحفظ له.

ووجّه بعض النشطاء بأصابع الإتهام إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.