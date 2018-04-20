في واقعة تعكس الحالة التي وصلت لها في عهد بعد أن باعت نفسها للشيطان وكرست فتاويها لخدمة “ابن سلمان”، تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو لعضو   ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور ، وهو يرقص على أنغام إحدى الشيلات.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تفاعل “أبا الخيل” مع “شيلة” تطبل لأمجاد ، ليقوم برفع سيف أو سكين بيده ملوحا بها ومتمايلا على أنغام الموسيقى.

 

من جانبهم، عبر المغردون على موقع “تويتر” عن غضبهم وسخريتهم في آن واحد من التصرف الذي قام به “أبا الخيل”، ففي حين عبر البعض عن غضبه بأن هيئة كبار العلماء تحولت لـ”عاهرة”، سخر آخرون من رقصته موضحين أنها تجوز ما دامت برضا ولي الأمر.

 