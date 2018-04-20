في واقعة تعكس الحالة التي وصلت لها في عهد محمد بن سلمان بعد أن باعت نفسها للشيطان وكرست فتاويها لخدمة “ابن سلمان”، تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو لعضو هيئة كبار العلماء ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سليمان أبا الخيل، وهو يرقص على أنغام إحدى الشيلات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تفاعل “أبا الخيل” مع “شيلة” تطبل لأمجاد الملك سلمان، ليقوم برفع سيف أو سكين بيده ملوحا بها ومتمايلا على أنغام الموسيقى.

من جانبهم، عبر المغردون على موقع “تويتر” عن غضبهم وسخريتهم في آن واحد من التصرف الذي قام به “أبا الخيل”، ففي حين عبر البعض عن غضبه بأن هيئة كبار العلماء تحولت لـ”عاهرة”، سخر آخرون من رقصته موضحين أنها تجوز ما دامت برضا ولي الأمر.

هز الوسط لا يضر المهم طاعة ولاة الامر — Replayingo (@MmReplayinn) April 19, 2018

هيئة كبار الفله والوناسه 🤣 كلنا سلمانكو

كلنا ملك طنجه

كلنا ملك البلوت

كلنا ملك الهياط وسلامتكم 😅 — 😇 (@TAM95743951) April 19, 2018

وماله يرقص ويستغفر في نفس الوقت ولى وقت الصحوه وجات الغفله رحماك ربي — حادي العيس (@lbEckt8VKNWgCko) April 19, 2018

كيف بشعب "محافظ" و " متدين " و رجال "دين" " علماء" ينقلبون 180 درجة فجاة او بسرعة؟

1- لانهم منافقون و يبطنون خلاف ما يعلنون؟

2- الكبت النفسي السياسي و سلطة الدين؟

3- المال و الجاة؟

4- الخوف من السجن و العقاب؟

5- ام اشياء اخرى

6- كل ما سبق #السعودية_وقوقل_شراكة_عظيمة — El Nasser Abd 💎 🇵🇸🍁✌ (@El_Nasser_Abd) April 19, 2018

المفتي القادم 😂😂 — sa10as (@7SaHaS) April 19, 2018

مره لربك ومره لقلبك !! — سبحان الله وبحمده (@F_9480_78) April 20, 2018

حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحه — أحمد الصالحي (@DE_5511) April 19, 2018