كشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع “تويتر” والمتخصص بنقل أخبار المعتقلين في السجون بأن المحكمة الجزائية المتخصصة حددت يوم 2مايو/آيار المقبل للنطف في الحكم على الدكتور .

 

وقال حساب “معقلي الرأي” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حدّدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأربعاء 2/5/2018 موعداً للنطق بالحكم على الدكتور #محمد_الحضيف، المعتقل بلا تهمة منذ أكثر من سنتين (تاريخ الاعتقال 19/3/2016)”.

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى معرفا بالحضيف:” #محمد_الحضيف يحمل شهادة الدكتوراه في الصحافة والعلاقات العامة، وكانت له مساهمات مميزة في مجال الإعلام”.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الاكاديمي الشهير محمد الحضيف بعد عودته من تركيا إلى المملكة في 19مارس/أذار من العام الماضي.

 

وكشفت مواقع إماراتية حينها قد كشفت أن اعتقال الحضيف جاء بعد انتقاداته المتكررة للإمارات، في إشارة إلى أن الاعتقال يأتي بناء على شكوى مقدمة من حكومة .

 

وعُرف الحضيف بنقده اللاذع للسلطات الإماراتية لاستضافتها نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ودعمها للواء خليفة حفتر في ليبيا، ومواقفها الأخرى التي تُعتبر ضد إرادة الشعوب العربية، وفقا لناشطين.

 

يذكر أن محمد الحضيف، المتخصص في مجال الإعلام، اعتُقل عدة مرات سابقة، على خلفية مطالباته المتكررة بالإصلاح.