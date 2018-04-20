كشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع “تويتر” والمتخصص بنقل أخبار المعتقلين في السجون السعودية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة حددت يوم 2مايو/آيار المقبل للنطف في الحكم على الدكتور محمد الحضيف.

وقال حساب “معقلي الرأي” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حدّدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأربعاء 2/5/2018 موعداً للنطق بالحكم على الدكتور #محمد_الحضيف، المعتقل بلا تهمة منذ أكثر من سنتين (تاريخ الاعتقال 19/3/2016)”.

🔴 حدّدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأربعاء 2/5/2018 موعداً للنطق بالحكم على الدكتور #محمد_الحضيف، المعتقل بلا تهمة منذ أكثر من سنتين (تاريخ الاعتقال 19/3/2016). pic.twitter.com/C6VxNLeEKK — معتقلي الرأي (@m3takl) April 19, 2018

وأضاف الحساب في تغريدة أخرى معرفا بالحضيف:” #محمد_الحضيف يحمل شهادة الدكتوراه في الصحافة والعلاقات العامة، وكانت له مساهمات مميزة في مجال الإعلام”.

▪️ #محمد_الحضيف يحمل شهادة الدكتوراه في الصحافة والعلاقات العامة، وكانت له مساهمات مميزة في مجال الإعلام. pic.twitter.com/BFpJxWODWH — معتقلي الرأي (@m3takl) April 19, 2018

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الاكاديمي الشهير محمد الحضيف بعد عودته من تركيا إلى المملكة في 19مارس/أذار من العام الماضي.

وكشفت مواقع إماراتية حينها قد كشفت أن اعتقال الحضيف جاء بعد انتقاداته المتكررة للإمارات، في إشارة إلى أن الاعتقال يأتي بناء على شكوى مقدمة من حكومة أبو ظبي.

وعُرف الحضيف بنقده اللاذع للسلطات الإماراتية لاستضافتها نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ودعمها للواء خليفة حفتر في ليبيا، ومواقفها الأخرى التي تُعتبر ضد إرادة الشعوب العربية، وفقا لناشطين.

يذكر أن محمد الحضيف، المتخصص في مجال الإعلام، اعتُقل عدة مرات سابقة، على خلفية مطالباته المتكررة بالإصلاح.