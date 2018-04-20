بعد ساعات من كشفها عن مشاركة قوات قطرية في مناورات “درع الجزيرة المشترك1” الذي اختتمت فعالياتها يوم الاثنين في السعودية، كشفت وزارة الدفاع القطرية بأن رئيس الأركان الفريق غانم بن شاهين الغانم شارك في اجتماع القيادة المركزية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقا لما ورد في بيان نشرته الوزارة على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقة به صورة “الغانم” مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي والأرد ومصر، فإن “الاجتماع أقيم برئاسة مشتركة من رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية الفريق أول ركن (طيار) فياض بن حامد الرويلي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، وبحضور رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية”.

وأوضح البيان أنه “تم خلال الاجتماع بحث استراتيجية الدفاع الأمريكية 2018 والشؤون الأمنية والإقليمية ومحاربة الإرهاب والتطرف، ورافق الغانم خلال الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية”.

وكانت قطر أعلنت مشاركة قواتها العسكرية في تمرين مشترك في المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم الغانم.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان لها، إن الغانم تلقى دعوة لحضور الفعاليات الختامية لتمرين درع الخليج المشترك، الذي أجري في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بدعوة من نظيره السعودي، فياض الرويلي.