في واقعة مثيرة ومفاجئة وتأتي في أعقاب المواقف الأخيرة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من إسرائيل واعتباره أن لا مشكلة مع إسرائيل وتأكيده على أن الخلاف معها سياسيا فقط، وزعت الخارجية اللبنانية خريطة تظهر أماكن اقتراع اللبنانيين في الانتخابات في مختلف دول العام لتضع إسرائيل بدلا من فلسطين.

وفي التفاصيل، فقد نشرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الخريطة التي حددت لاقتراع المنتشرين اللبنانيين في دول العالم الذين سبق وسجلوا للمشاركة في الانتخابات النيابية،2018 وكان مفاجئا ظهور اسم إسرائيل على الخريطة بدلا من فلسطين المحتلة، والغريب في الأمر أن الوثيقة تعتبر رسمية كونها صادرة عن وزارة سيادية لبنانية.

وتداركا للخطأ أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنه “تم التداول بنسخة خاطئة مأخوذة من الإنترنت عن خريطة العالم خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق، والذي تخلله عرض عن توزيع المراكز الانتخابية في الخارج، فيما النسخة الصحيحة عن توزيع الناخبين على البعثات الديبلوماسية والبلدان في الخارج عمّمتها الوزارة على وسائل الإعلام كافة”.

وكان “باسيل” قد أثار موجة من الجدل خلال لقاء له مع قناة “الميادين” في ديسمبر/كانون الأول الماضي قال فيه إن “الخلاف مع إسرائيل ليس أيديولوجيا، ونحن لا نرفض أن يكون هناك وجود لإسرائيل، ومن حقها العيش بأمان”.