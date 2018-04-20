استشهد مواطنان فلسطينيان، وأُصيب أكثر من 100، بجراح مختلفة، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن “الشاب أحمد رشاد العثامنة (24 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى اثنين”.

وفي وقت سابق أعلن القدرة عن استشهاد أحمد نبيل أبو عقل (25 عاماً)، إثر إصابته برصاصة في رأسه شمالي القطاع.

وأوضح أن عدد المصابين وصل إلى ما يزيد عن 100 شخصا، بالرصاص الحي والاختناق، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتجمهر آلاف من الفلسطينيين، في 5 نقاط، قرب الحدود مع إسرائيل، اليوم الجمعة، للمشاركة بمسيرة اليوم التي أطلقوا عليها اسم “جمعة الشهداء والأسرى”، وأشعلوا إطارات السيارات، ورشق بعضهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة. وفق ما ذكرت وكالة الاناضول.

ووصل عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية مسيرة العودة في 30 مارس/آذار الماضي، إلى 37 فلسطينيًا، فيما أصيب الآلاف بجراح.

وشهدت مناطق مختلفة من القطاع مواجهات عنيفة ابرز تلك الاحداث كان تمكن الشبان من اقتلاع أجزاء من السياج الفاصل شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأرعب الشبان قوات الاحتلال الاسرائيلي من خلال الطائرات الورقية التي كانوا يطلقونها على طول السياج الحدودي, الامر الذي أصاب جنود الاحتلال بالجنون وأجبرهم على إطلاق الرصاص على تلك الطائرات والشبان الفلسطينيين في نفس الوقت.