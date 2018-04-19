مع قرب الموسم الرمضاني الفني، بدأت تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، العديد من الأقاويل حول عودة ومغادرة بعض النجوم لمسلسلات شهيرة تحظى بمتابعة على مستوى الوطن العربي.

 

واحدةٌ من تلك الأقاويل أشارت إلى احتمال عودة الممثل السوري ​​ إلى مسلسل “” بجزئه العاشر.

 

وعلم موقع “الفن” من مصادر داخل الشركة المنتجة، أن الخبر عار عن الصحة وبعيد عن الحقيقة، وعودة شخصية “​​” مستبعدة تماماً، خصوصاً أنها ماتت مطلع الجزء الرابع، لكن المشكلة الأساسية تكمن بالمشاكل والخلافات بين الممثل المذكور والقائمين على العمل.

 

يشار الى أن “المصري” سافر الى خارج مع اندلاع الأزمة السورية.