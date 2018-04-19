مع قرب الموسم الرمضاني الفني، بدأت تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، العديد من الأقاويل حول عودة ومغادرة بعض النجوم لمسلسلات شهيرة تحظى بمتابعة على مستوى الوطن العربي.

واحدةٌ من تلك الأقاويل أشارت إلى احتمال عودة الممثل السوري ​سامر المصري​ إلى مسلسل “باب الحارة” بجزئه العاشر.

وعلم موقع “الفن” من مصادر داخل الشركة المنتجة، أن الخبر عار عن الصحة وبعيد عن الحقيقة، وعودة شخصية “​العكيد أبو شهاب​” مستبعدة تماماً، خصوصاً أنها ماتت مطلع الجزء الرابع، لكن المشكلة الأساسية تكمن بالمشاكل والخلافات بين الممثل المذكور والقائمين على العمل.

يشار الى أن “المصري” سافر الى خارج سوريا مع اندلاع الأزمة السورية.