يبدو أن النفاق والتملق لولي العهد السعودي لم يقتصر على الجوقة من الكتاب والإعلاميين الذين تحولوا لأبواق تسبح بحمده ليل نهار “طوعا أو خوفا” حتى ينالوا الرضا.

 

وبناء على ما سبق، فقد تعدى الأمر الوسط السعودي لينتقل فجأة إلى آل مكتوم، الذي نظم قصيدة يتغنى بها في صفات “ابن سلمان” و”شيطان العرب” .

 

ونشر “ابن راشد” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” القصيدة تحت اسم “بن زايد وبن سلمان”، وتتكون من 26 بيتا، وتضمنت أيضا أبيات عن محمد بن زايد ولي عهد وحاكم .

 

قصيدة “ابن راشد” وعلى الرغم من إشادة جوقة الطبالين والذباب الإلكتروني على “تويتر” بها، إلا أن عدد كبير من المغردين هاجموا القصيدة وكاتبها، مؤكدين بأنها لا تخرج عن وصلة نفاق وتملق،  في حين اعتبر البعض أنهم جميعا أنذال وأنصاف رجال .

 