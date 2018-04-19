يبدو أن النفاق والتملق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يقتصر على الجوقة السعودية من الكتاب والإعلاميين الذين تحولوا لأبواق تسبح بحمده ليل نهار “طوعا أو خوفا” حتى ينالوا الرضا.

وبناء على ما سبق، فقد تعدى الأمر الوسط السعودي لينتقل فجأة إلى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الذي نظم قصيدة يتغنى بها في صفات “ابن سلمان” و”شيطان العرب” محمد بن زايد.

ونشر “ابن راشد” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” القصيدة تحت اسم “بن زايد وبن سلمان”، وتتكون من 26 بيتا، وتضمنت أيضا أبيات عن محمد بن زايد ولي عهد الإمارات وحاكم أبو ظبي.

قصيدة “ابن راشد” وعلى الرغم من إشادة جوقة الطبالين والذباب الإلكتروني على “تويتر” بها، إلا أن عدد كبير من المغردين هاجموا القصيدة وكاتبها، مؤكدين بأنها لا تخرج عن وصلة نفاق وتملق، في حين اعتبر البعض أنهم جميعا أنذال وأنصاف رجال .

كلكم انذال يا انصاف الرجال … !! — Haidar Mabrouk (@miki_alexi) April 19, 2018

عندما تلتقي الحمير — حسن محمد الشبيب (@c6XdzMfahVLB7WK) April 18, 2018

لا ارى في هذه الأبيات الركيكة الا تلميع ونفاق — الحصار فشل😂 (@aliqatar40) April 18, 2018

محمد #دب_الداشر …

محمد #طقعان …

محمد #القواد … كلهم سواد وجيههم وفضائهم #امتلأت في هذا العالم .. ما رأيكم في هولاء المحمدون ..

هل يستحقون إسم #محمد .. ؟ — 🇸🇴 أبوعبدالله💢 (@so0mali) April 18, 2018

بن زايد وبن سلمان للدعاره عنوان — العميد حاشد الاحمر🇾🇪 (@al_ameid100) April 18, 2018

هؤلاء مجرمين حرب

لعنهم الله — سعد علي Saad Ali (@0jLmrPZnpCo8YzB) April 18, 2018