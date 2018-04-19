تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا لمباراة بالدوري العماني، أظهر لقطة مؤثرة لحارس مرمى نادي “فنجاء” العماني أحمد الهطالي، الذي أصر على المشاركة مع فريقه رغم وفاة والدته قبل 3 أيام.

ويظهر المقطع بكاء “الهطالي” بعد هدف لاعب فريقه مازن السعدي في شباك نادي العروبة، ليحقق “فنجاء” فوزا ثمينا ومتأخرا في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، والذي شهد أيضا بكاء الحارس الهطالي والتفاف زملائه حوله في مشهد أبكى الجمهور.

يشار إلى أن الحارس أحمد الهطالي نجح أيضا في التصدي بنجاح لضربة جزاء المحترف اليمني عبد الواسع المطري مع الدقيقة السادسة والخمسين لينقذ شباك فريقه من هدف محقق.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء الذي جرت أحداثه على أرضية المجمع الرياضي في صور، حاول يونس مبارك مهاجم العروبة تهديد مرمى أحمد الهطالي بتسديدة من ضربة حرة مباشرة وهي الكرة التي اعتلت المرمى مع الدقيقة ال ١٥، في حين حال القائم الأيمن لمرمى العروبة دون دخول رأسية مهاجم فنجاء عبد الرحمن الغساني في أبرز فرص الشوط الأول مع الدقيقة ٣١.

لم يفلح مرة أخرى يونس مبارك في استغلال الكرة العرضية التي وصلته مع نهاية الشوط الأول حين صوب الكرة خارج المرمى بعد تدخل مدافعي فنجاء في التوقيت المناسب ليطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وبعد أقل من ١٠ دقائق على بداية الشوط الثاني لاحت فرصة ذهبية أمام المحترف اليمني عبد الواسع المطيري بعد أن احتسب حكم اللقاء مازن المشيخي ركلة جزاء صريحة للعروبة، لكن تألق الهطالي وقف حائلا دون افتتاح نتيجة اللقاء.

وشهدت الدقائق اللاحقة بعد ذلك محاولات متواصلة من لاعبي فنجاء أبرزها تسديدة محمد الحبسي ورأسية المحترف الأجنبي جونيور التي جانبن المرمي بقليل لتحمل الدقيقة الأخيرة من اللقاء هدفا قاتلا لنادي فنجاء حيث لم يفلح حارس العروبة إبراهيم المخيني في التصدي لتسديدة مازن السعدي المقوسة، وهي الهدف الذي كان ثمينا جدا لمدرب فنجاء الوطني محسن درويش.