الله يرحمها ويغمد روحها الجنه ،، اللهم امين . . . ‏. ⠀ء ☝🏻”Follow Me من الاكسبلور ‏@mr_omi1 ‏@mr_omi1 ‏@mr_omi1 ‏ ‎لايك ع مقططع اللي قبله 👉😍 ء⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Comment & Like 🙇🏻 . ‏‎اكثر مقاطع على سناب 🙄👇 ء⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀S N A P : MR_OMI1 🐰. . . #مستر_عماني . ‏‎#قطر#السعوديه#الامارات#البحرين #عمان #الكويت#مقلب#منشن#ضحك #مسقط #الدمام #المنامه #سناب #نزوى#صلاله #دبي #سناب#انستغرام #انستقرام#نشر#نشر_حسابات #لايك #لايكات #الباطنه#الداخليه #تصويري #سناب

A post shared by مستر عمآني 🇴🇲 30K (@mr_omi1) on Apr 18, 2018 at 11:28pm PDT