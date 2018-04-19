تسبب مقطع فيديو تم تصويره “خلسة” داخل أحد الحمامات الشعبية الخاصة بالنساء في المغرب، في أزمة كبيرة وجدل واسع على مواقع التواصل.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام مغربية قامت إحدى السيدات داخل حمام شعبي بتصوير سيدتين دون علمهما، بعد أن أدعت قيامها بمكالمة هاتفية.

وتظهر صور من المقطع المتداول سيدات تجلس داخل الحمام حيث تم تصويرهن دون أن يشعرنْ.

واستنكر المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصوير النساء خلسة بتلك الطريقة، كما انتشرت مطالب بضرورة منع الهواتف داخل الأماكن التي تشهد تجمعات للسيدات، حتى لا يتم انتهاك خصوصيتهن.

وسبق أن قامت السلطات في المغرب بالقبض على سائحات ومغربيات، متلبسات بمحاولة التصوير داخل حمامات النساء، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مقطع بهذا الشكل.