تداول ناشطون أردنيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة حديثة لرئيس الوزراء هاني الملقي، أثارت حالة من الجلد الواسع حول كيف كان وكيف أصبح.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، ظهر الملقي خلال حضوره جلسة برلمانية وقد فقد الكثير من وزنه وتغيرت بعض ملامح وجهه، وهو أمر قالت مصادر طبية إنه “طبيعي” بعد خضوعه لجلسات علاج في “مركز الحسين للسرطان”.

الحالة التي ظهر بها هاني الملقي قد أثارت تعاطف قطاع كبير من النشطاء، الذين رفضوا التشفي بالمرض على الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشونه منذ توليه رئاسة الوزراء.

بعيدا عن السياسة نتمنى الشفاء العاجل لدولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور #هاني_الملقي.

Away from politics we wish a speedy recovery for our prime minister Dr. #Hani_Al_Mulki. pic.twitter.com/k1TkzlYpux

— Mayyar Shehadeh (@MayyarShehadeh) April 18, 2018