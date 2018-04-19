تداول ناشطون أردنيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة حديثة لرئيس الوزراء هاني الملقي، أثارت حالة من الجلد الواسع حول كيف كان وكيف أصبح.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، ظهر الملقي خلال حضوره جلسة برلمانية وقد فقد الكثير من وزنه وتغيرت بعض ملامح وجهه، وهو أمر قالت مصادر طبية إنه “طبيعي” بعد خضوعه لجلسات علاج في “مركز الحسين للسرطان”.

الحالة التي ظهر بها هاني الملقي قد أثارت تعاطف قطاع كبير من النشطاء، الذين رفضوا التشفي بالمرض على الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشونه منذ توليه رئاسة الوزراء.

اللهم شافي وعافي #رئيس_الوزراء هاني الملقي وكن العون له في مصيبته — QUSAI GHARAIBEH (@QUSAIGHARAIBEH1) April 19, 2018

بتعجب من كل قلب اسود قليل اللخلاق بشمت في هاني الملقي ، لو تعرفو شو بعمل هذا المرض !!! مناسب تقول انه بوكل الاخضر واليابس . ابن مسعود قال لو سخرت من كلب لخشيت ان اكون كلبا

وابن سيرين قال عيرت رجلا بالافلاس فأفلست#هاني_الملقي #الاردن — Mohammad Noor (@msarayra95) April 18, 2018

بعيدا عن السياسة نتمنى الشفاء العاجل لدولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور #هاني_الملقي. Away from politics we wish a speedy recovery for our prime minister Dr. #Hani_Al_Mulki. pic.twitter.com/k1TkzlYpux — Mayyar Shehadeh (@MayyarShehadeh) April 18, 2018

بعيدا عن السياسة والنهج الحكومي..

يقول عمر بن الخطاب "خشيت ان اشمت من امرأة حبلى فأحبل "

نسأل الله الشفاء العاجل لـ #هاني_الملقي — Mohammad (@mohamme08015977) April 18, 2018

#هاني_الملقي

لست راض عنك دولتك، والبلد الى الاسواء، لكن امام هذه الصور نعرف كم انت ضعيف

الفقراء والمساكين و مرضى السرطان مسامحينك دولتك

اسأل الله يشفيك و يذهب عنك البأس ويردك الى اهلك سالما

مشكلته انه كان يظن كل الشعب اثرياء مثله

الله يشفيه و يسامحه pic.twitter.com/3jQutAHNdo — أّحٌمَدِ حٌَّسيِّنِ أّلَأّزِّأّيِّدِةّ 🇯🇴 (@AAlmaaya) April 18, 2018

وكان الملقي قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في شباط/ فبراير الماضي، وأجرى هناك فحوصات طبية، ليعلن بعدها أنه سيعود إلى الأردن لتلقي العلاج.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور محمود الشياب، مطلع الشهر الجاري، إن الملقي أنهى الخطة العلاجية التي وضعها أطباء الاختصاص في “مركز الحسين للسرطان”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أطباء المركز أكّدوا أنه وبعد انتهاء مراحل العلاج التي استمرت 7 أسابيع، فإن الفحوصات الطبية والشعاعية أظهرت استجابة كاملة للعل وفتح مرض الملقي الباب واسعًا أمام التكهنات بشأن مستقبل حكومته، لا سيما بعد ظهور صوره الجديدة، التي تداولها أردنيون على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مظهرةً تغير ملامحه بشكل ملحوظ.

ولم يكن الملقي ضمن الوفد المرافق للملك عبدالله الثاني في القمة العربية التي عُقدت في السعودية الأحد الماضي.

ويرى البعض أن الوضع الصحي للملقي سيمنعه من ممارسة عمله بشكل طبيعي، وهو ما يبرر أصلًا تعيين نائبين له في التعديل الوزاري الأخير، إذ لم تظهر أي آثار للمرض”.