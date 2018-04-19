أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها باتت “أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، توفر لمسافريها خدمة الإنترنت دون انقطاع طوال فترة الرحلة.

ويأتي إعلان الخطوة بعد أيام من موافقة هيئة تنظيم الاتصالات القطرية على توفير خدمة الإنترنت على متن طائرات القطرية على جميع الارتفاعات، بما في ذلك الارتفاعات المنخفضة، في حين كان يقتصر توفير الخدمة على الرحلات عند وصول الطائرة إلى ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وفي هذا الصدد، قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “في سابقة جديدة للخطوط الجوية القطرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيحظى المسافرون على متن رحلاتنا بإمكانية استخدام الإنترنت دون انقطاع من اللحظة التي يصعدون بها على متن رحلاتنا”.

وتضمن التكنولوجيا الحديثة والمعايير التقنية العالمية الجديدة الآن، عدم حدوث أي تأثير سلبي لخدمة الإنترنت على عمليات الطائرات أو الشبكات الخلوية الأرضية، وفق البيان.

وبالرغم من ذلك، ما تزال هناك قيود مفروضة على استخدام خدمات الهواتف الجوالة كالرسائل النصية وخدمات GSM عندما تكون الطائرة على ارتفاع أقل من 3000 متر، من أجل تفادي حدوث أي نوع من التشويش بين الإشارات التي ترسلها الطائرة والشبكات الخلوية الأرضية، وفق المصدر ذاته.