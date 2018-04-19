في الوقت الذي يحارب فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجوقته الإعلامية الحجاب، أعاد ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” تداول فيديو لقس مصري يطالب فيه المسيحيات بالاقتداء بحشمة النساء المسلمات.

ووفقا للفيديو المعاد تداوله ورصدته “وطن”، فقد طالب سكرتير المجمع المقدس والقس المصري “الأنبا بيشوي” الفتيات المسيحيات بالاقتداء بحشمة النساء المسلمات.

وقال مخاطبا المسيحيات: “طب شوفوا العذرا مريم لبسها إيه..لبسها زي المحجبات بالضبط”.

وأضاف قائلا: “الراهبات بيلبسوا كدا برضه”.

الأنبا بيشوي: أقول لبناتنا المسيحيات تعلموا الحشمة من المحجبات المسلمات

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و حكام السعودية يسعون لنزع الحجاب من نساء المسلمين😑#حجابي_تاج_راسي pic.twitter.com/4Vc5UHvjvy — نورة الحربي (@n_alharbi12) April 19, 2018

وكانت موجة غضب قد اجتاحت تويتر في السعودية بعد إحالة مجموعة من الطالبات في إحدى المدارس للتحقيق بعد تعبيرهن عن أن “حجابهن تاج رؤوسهن”.

فيديو

وزير “التعليم” يوجه بالتحقيق حيال فيديو استخدم المدرسة لتأجيج الصراعات الفكرية. pic.twitter.com/4ujAiNwsax — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 18, 2018

وتضامنا مع الطالبات، دشن ناشطون على “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” #وزير_التعليم_يحارب_الحجاب”، احتل مراكز متقدمة من قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا، صبوا فيه جام غضبهم على وزير التعليم أحمد العيسى، مؤكدين بأن ما أظهرنه طالبات المدرسة يعبر عن 80% من نساء المملكة.

#وزير_التعليم_يحارب_الحجاب

من يريد ان يعاقب ويحاسب هٶلاء الفتيات الطاهرات اللاتي يمثلن بنات المسلمين يمثلن ٨٠% من الشعب السعودي المسلم رغم انف اعداء الاسلام نسأل الله ان يعاقبه بالدنيا والاخره وان يحاسبه حسابا عسيرا في الدنيا والاخره وفي قبره pic.twitter.com/PG0NtAhxHk — الشاعر أحمد الظفيري (@Ahmad_Aljool) April 18, 2018

#وزير_التعليم_يحارب_الحجاب

هيا العواد عندما كشفت وجهها تمارس قناعتها تحت إطار التعددية .. ولكن من تغطي وجهها فهي تعزيز للصراعات الفكرية وتتهم بالسرورية!!!!!

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هل رأيتم أكثر تناقضا من الهوى عندما يتحكم!!!

ماسمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في منزلقات خطيرة وتناقضات هزيلة وفاضحة. — د.غربية الغربي (@Gharbea) April 18, 2018

المرأة هي نواة الأسرة المسلمة، وبالتالي هي نواة المجتمع المسلم، لذلك التركيز عليها، لأنهم يعلمون جيدًا أنَّ كسر المرأة؛ هو كسرٌ للأُمّة ككل !#وزير_التعليم_يحارب_الحجاب — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) April 18, 2018

النّقاب لا يعرف قيمته إلا اثنان :

رجل .."يغار" ، وامرأة … ذات وقار #وزير_التعليم_يحارب_الحجاب — ﴿ محمّدَ ✦.. (@mido_2287) April 19, 2018

#وزير_التعليم_يحارب_الحجاب وزير التعليم اكبر ليبرالي معروف . قذر لو المسأله متعلقه بفساد تلقاه يمجد وينصر .. لكن المسأله متعلقه بالشرع والستر هذا شي يعارض ميول شيطانه — ابو رسيل ✏ (@mged3389) April 19, 2018

#وزير_التعليم_يحارب_الحجاب اصبح ازالته مطلب شعبي الكل متذمر الاهالي المدرسين الطلاب المواطن نتمنى من القياده الرشيده ازالته وتخفيف الظغوط على المواطنيين — بر و بحر (@barorbahr) April 19, 2018