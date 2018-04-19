في الوقت الذي يحارب فيه وجوقته الإعلامية الحجاب، أعاد ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” تداول فيديو لقس مصري يطالب فيه بالاقتداء بحشمة النساء المسلمات.

 

ووفقا للفيديو المعاد تداوله ورصدته “وطن”، فقد طالب سكرتير المجمع المقدس والقس المصري “الأنبا بيشوي”  الفتيات المسيحيات بالاقتداء بحشمة النساء المسلمات.

 

وقال مخاطبا المسيحيات: “طب شوفوا العذرا مريم لبسها إيه..لبسها زي المحجبات بالضبط”.

 

وأضاف قائلا: “الراهبات بيلبسوا كدا برضه”.

وكانت موجة غضب قد اجتاحت تويتر في السعودية بعد إحالة مجموعة من الطالبات في إحدى المدارس للتحقيق بعد تعبيرهن عن أن “حجابهن تاج رؤوسهن”.

 

وتضامنا مع الطالبات، دشن ناشطون على “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” ”، احتل مراكز متقدمة من قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا، صبوا فيه جام غضبهم على وزير التعليم أحمد العيسى، مؤكدين بأن ما أظهرنه طالبات المدرسة يعبر عن 80% من نساء المملكة.