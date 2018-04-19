أكد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” قيام سفيري السعودية والإمارات في الكويت بتقديم شكوى ضد إعلامي كويتي انتقد وسخر من مخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الرياض، منتقدا انتشار الميليشيات المسلحة في اليمن وداعيا إلى مواجهتها.

وقال الناشطون إن سفراء الرياض وأبو ظبي طالبوا عن طريق وزارة الخارجية بإحالة الإعلامي الكويتي جعفر محمد للنيابة وإيقاف برنامجه “وسع صدرك” المذاع على قناة “الشاهد” فورا.

وتداول الناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع الفيديو الذي تسبب في مطالبة هذه الدول بإيقاف البرنامج ومقدمه، حيث تساءل منتقدا انتشار الميليشيات التابعة للإمارات في اليمن: “هل يقبل مسؤول في أي دول عربية بتشكيل ميليشيا للسيطرة على أمتار في بلده، كيف سيتعامل معهم؟”.