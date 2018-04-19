تزامنا مع افتتاح أول صالة سينما بالمملكة العربية السعودية، بمركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لخبر من مجلة الاستديو عام 1948، تكشف كيف تعامل الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مع السينما آنذاك.

ووفقا للخبر المتداول، فإن الملك عبد العزيز آل سعود قام بزيارة “لبيوت أبنائه وأحفاده الأمراء وقام بالبحث عن آلات العرض السينمائي والأفلام السينمائية التي أحضروها ليشاهدوها في عرض خاص بقاعات السينما التي بنوها خصيصا بقصورهم”.

وبحسب ما ورد في الخبر، فقد “أمر جلالته بحرقها وتحطيمها لأنا منافية لتعاليم الدين الحنيف”.

ومن التدليس الليبرالجي أنهم ومن يؤيدهم من المسؤولين يدّعون بأن الصحوة هي المسؤولة عن إيقاف #السينما_السعودية، وهذا كذب محض! الصورة المرفقة لخبر يتحدث عن حرق الملك عبدالعزيز للأفلام السينمائية، فهل كان الملك داعشيا أو صحوياً مثلا؟ كفاكم كذبا وافتراءً pic.twitter.com/LTcsEVEsed — معالي الربراري (@Mrbrary) April 18, 2018

يشار إلى أنه وتنفيذا لرؤية “المملكة 2030” التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان، والمتمثلة بالانفتاح السريع والتحول نحو العلمانية، افتتحت السعودية، الأربعاء، أول دار عرض سينمائي في البلاد بعد حظر دام 40 عاماً.

والسينما الأولى في البلاد تابعة لشركة “AMC” الأمريكية للترفيه، وتقع داخل مركز الملك عبد الله بالعاصمة الرياض.

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية على حسابها بموقع “تويتر” صوراً تُظهر عدداً قليلاً من الرجال والنساء داخل دار السينما، في حين بدت سيدة بثوب أحمر فاقع عند مدخل السينما.

وبحسب الهيئة العامة للترفيه، فإنه من المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي للجمهور في شهر مايو المقبل، مع طرح خدمة شراء التذاكر واختبار أوقات العرض، من خلال نظام متطور على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وسيتم افتتاح ثلاث شاشات عرض إضافية في الربع الثالث من عام 2018 بمركز الملك عبد الله المالي، كخطوة تعكس بداية الشراكة، التي من المتوقع أن تشهد افتتاح 40 مجمعاً سينمائياً تابعاً لشركة “AMC” في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.