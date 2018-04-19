أعلنت جماعة الحوثي باليمن استهداف مطار جيزان السعودي، بصاروخ باليستي من نوع “بدر1″، مشيرة إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري حوثي، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة. مشيرا إلى أن استهداف مطار جيزان الإقليمي يأتي بعد ساعات من إطلاق صاروخ مماثل على محطة كهرباء نجران جنوب المملكة.

ويأتي استهداف الحوثيين لمطار جيزان عقب أسبوع من قصفها مطار أبها الإقليمي في عسير بطائرة مسيرة نوع “قاصف 1 “، وهو ما خلف جريحين من عمال المطار وأضراراً مادية وتوقف الرحلات الجوية لساعات.

مصادر سعودية: دوي انفجار عنيف في #جيزان#العام_الباليستي “شهود” سقوط أعداد من صواريخ الباتريوت على مطار #جيزان ومحيطه مصدر في القوة الصاروخية: صاروخ بدر1 الباليستي أصاب الهدف بدقة — امير احمد (@kat0me0ah7med7) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

ويشن مسلحو “أنصار الله” هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في المملكة، ويقولون إن هذا رد على الغارات الجوية السعودية.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.