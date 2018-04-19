اعتقلت قوات الأمن الجزائري، الفنان المغربي طيب إغلي، بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزته، في ولاية وهران غرب الجزائر.فيما تم اعتقال 10 متهمين آخرين.

وقالت مصادر جزائرية إن الفنان المغربي، زار وهران الأسبوع الماضي لإحياء حفلات فنية وأعراس بطابع التراث الشعبي، قبل أن يجد نفسه رهن الاعتقال وقد يواجه أيضًا تهمة “تشكيل جماعة أشرار وعصابة دولية”.بحسب “ارم نيوز”

وخلال عمليتين منفصلتين، تمكنت قوات الأمن الجزائري من حجز 100 كغ من “الكيف المعالج” وإلقاء القبض على “بارون مخدرات” محل ملاحقة أمنية منذ سنوات.

كما صادرت السلطات الأمنية 5 مركبات سياحية كان يستعملها الموقوفون في التنقل بين وهران والضواحي الحدودية المغربية، وفق السلطات المعنية.