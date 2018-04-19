تسبب حادث اغتيال 3 من أفراد الأمن السعودي على يد مجهولين، بعد استهداف المسلحين لنقطة أمنية في محافظة “المجاردة” التابعة لمنطقة عسير، جدلا واسعا بمواقع التواصل في المملكة.

اللهم تقبلهم شهداء ومكّن السلطات من رقاب القتلة المجرمين .. الجميع ممن يعرف هؤلاء الشهداء مجمعين على الثناء عليهم وعلى اهلهم ماشاء الله حسن خاتمة وحسن سيرة نسأل الله ان تكون هذه علامات خير لهم #استشهاد_رجال_امن_المجارده — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

اللهم اقبلهم عندك شهداء، وأحسن عزاء أهلهم وذويهم، واحفظ وطننا من كل مُعتدٍ أثيم.

#استشهاد_رجال_امن_المجارده — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

لاني اغرد بن عواطف واتحمل مسؤولية كل حرف اكتبه اليوم ندفع ثمن ذلك بفقد 3 من خيرة أبناء الوطن قتلوا غدرا#استشهاد_رجال_امن_المجارده pic.twitter.com/nPUzBEzicU — طيار ركن KSA (@Alkhaldi990990) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

وقال نشطاء، إن رجال الأمن الثلاثة وجدوا مقتولين في عربتين من سيارات الدوريات الأمنية على طريق العرقوب بين بارق والمجاردة.

تكاثر مجهولي الهوية في الضواحي والمناطق الجبلية أصبح ظاهرة مقلقة لها تبعاتها المتعددة وفي مقدمتها الامنية..وأن تصل ببعضهم الجرأة لنصب الكمائن واغتيال رجال الأمن فتلك سابقة لا يمكن السكوت عليها..رحم الله شهداءنا الابرار ولا مناص من شن حملة تطهير كبرى.. #استشهاد_رجال_امن_المجارده — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

#استشهاد_رجال_امن_المجارده ماتلاحظون ماعمره تذمر عسكري فتويتر بسبب دوامه او بسبب اجازه صابرين على كل ضغوط الحياه

ينامون في المعسكرات

يصبحون بصوت الرصاص

يستشهدون لكن لاتجد منهم من يقول تعبت من الدوام او غبار لا اريد الدوام

هم من يستحقون الزيادات والعلاوات

رحم الله الشهداء pic.twitter.com/CmrXv7pjGh — رائد آلـ,ـرۅقـ,ـيـ,ـ (@nwid26) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

ونشر مغردون سعوديون على موقع “تويتر” أسماء الضحايا الثلاثة، وهم عبدالله غازي وصالح العمري وأحمد إبراهيم.

غفر الله لهم وأعلى منازلهم في عليين هؤلاء هم رجال هذا الوطن المتأمل في قوائم الشرا لجميع الشهداء يجدهم من أبناء هذا الوطن أباً عن جد فحق لنا أن نفخر ونعانق الثريا بفضل الله ثم بفضل أمثال هؤلاء الكرام👇#استشهاد_رجال_امن_المجارده pic.twitter.com/61BDilzOcm — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

وقالت صحيفة “سبق” السعودية: “باشر مدير شرطة عسير اللواء صالح القرزعي مع وفدٍ أمني رفيع، فجر اليوم، موقع استشهاد 3 من رجال الأمن أثناء تأدية عملهم الرسمي بمحافظة المجاردة بعد أن تعرضت نقطة التفتيش التي يعملون بها لإطلاق نار من مجهولين”.

ولفت بعض النشطاء إلى أن قاتل رجال الأمن الثلاثة بالمجاردة في منطقة عسير السعودية تم قتله اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، في محافظة تنومة التابعة أيضًا لمنطقة عسير.

الجناة عددهم ٤ اخوان كلهم

تم قتل واحد إلى جهنم وبئس المصير.

تم القبض على واحد.

ومتبقي اثنين بمشيئة الله تعالى راح يقبض عليهم #استشهاد_رجال_امن_المجاردة — عبدالله السهري (@a3bod_959) ١٩ أبريل، ٢٠١٨

#استشهاد_رجال_امن_المجاردة الحمدلله الذي أمكن منهم تم قتل المتهجم على رجال الأمن ، نحمدلله ونشكرة pic.twitter.com/okf3oat102 — ابوالوليد (@aboalwlied14) ١٩ أبريل، ٢٠١٨