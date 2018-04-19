تسبب حادث اغتيال 3 من أفراد على يد مجهولين، بعد استهداف المسلحين لنقطة أمنية في محافظة “” التابعة لمنطقة ، جدلا واسعا بمواقع التواصل في المملكة.

وقال نشطاء، إن رجال الأمن الثلاثة وجدوا مقتولين في عربتين من سيارات الدوريات الأمنية على طريق العرقوب بين بارق والمجاردة.

ونشر مغردون سعوديون على موقع “تويتر” أسماء الضحايا الثلاثة، وهم عبدالله غازي وصالح العمري وأحمد إبراهيم.

وقالت صحيفة “سبق” : “باشر مدير شرطة عسير اللواء صالح القرزعي مع وفدٍ أمني رفيع، فجر اليوم، موقع استشهاد 3 من رجال الأمن أثناء تأدية عملهم الرسمي بمحافظة المجاردة بعد أن تعرضت نقطة التفتيش التي يعملون بها لإطلاق نار من مجهولين”.

 

ولفت بعض النشطاء إلى أن قاتل رجال الأمن الثلاثة بالمجاردة في منطقة عسير السعودية تم قتله اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، في محافظة تنومة التابعة أيضًا لمنطقة عسير.

 

 