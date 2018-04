أعرب سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد السعودي، عن حزنه لوفاة باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، قال خالد بن سلمان: “أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش. أتقدم بخالص وأصدق التعازي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب وباقي أفراد عائلة بوش في هذا الوقت العصيب”.

Saddened to hear about the passing of Barbara Bush, my deepest and sincerest condolences to President @GeorgeHWBush and the rest of the Bush family in these difficult times.

