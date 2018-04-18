أعرب سفير في واشنطن، ، شقيق ولي العهد السعودي، عن حزنه لوفاة ، زوجة الرئيس الأمريكي السابق .

 

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، قال خالد بن سلمان: “أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش. أتقدم بخالص وأصدق التعازي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب وباقي أفراد عائلة بوش في هذا الوقت العصيب”.

وتوفيت باربرا وهي زوجة الرئيس السابق جورج بوش الأب، وأيضا والدة الرئيس السابق جورج دبليو بوش عن عمر ناهز 92 عاما.

وتوفيت باربرا بعد يومين من إعلان العائلة عن قرار وقف العلاج والاعتماد على المسكنات.

يذكر أن خالد بن سلمان، وشقيقه ولي العهد ، زارا بوش الأب والابن في منزلهما خلال زيارة ابن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة.

 