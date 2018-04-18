أعرب سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد السعودي، عن حزنه لوفاة باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، قال خالد بن سلمان: “أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش. أتقدم بخالص وأصدق التعازي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب وباقي أفراد عائلة بوش في هذا الوقت العصيب”.
Saddened to hear about the passing of Barbara Bush, my deepest and sincerest condolences to President @GeorgeHWBush and the rest of the Bush family in these difficult times.
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) ١٨ أبريل، ٢٠١٨
وتوفيت باربرا وهي زوجة الرئيس السابق جورج بوش الأب، وأيضا والدة الرئيس السابق جورج دبليو بوش عن عمر ناهز 92 عاما.
وتوفيت باربرا بعد يومين من إعلان العائلة عن قرار وقف العلاج والاعتماد على المسكنات.
#صور| وفاة #باربرا زوجة رئيس أمريكا الأسبق #جورج_بوش الأب عن عمر 92 عاما pic.twitter.com/Og79wmlPwL
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) ١٨ أبريل، ٢٠١٨
يذكر أن خالد بن سلمان، وشقيقه ولي العهد محمد بن سلمان، زارا بوش الأب والابن في منزلهما خلال زيارة ابن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة.
سمو #ولي_العهد يزور رئيسي أمريكا الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الأبن ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر.https://t.co/2GQnWk0NcT#ولي_العهد_في_هيوستن #CrownPrinceinHOUSTON#واس pic.twitter.com/OtntLqdlXu
— واس (@spagov) ٧ أبريل، ٢٠١٨
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