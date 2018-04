في أول رد مباشر على اتهاماتها، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز واصفا روايتها بأنها كاذبة.

وبعد يوم من نشر “دانيالز” رسماً تقريبياً لرجل تقول إنه هددها قبل سنوات في موقف للسيارات في لاس فيغاس وحذرها من الحديث عن علاقتها بالرئيس، قال ترمب في تغريدة “رسم تقريبي بعد سنوات لرجل ليس له وجود”.

وأضاف “إنه احتيال كامل، تخدع (دانيالز) وسائل الأخبار الكاذبة (ولكن هم يعلمون ذلك)”.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda

