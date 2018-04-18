إثيوبيا تضع شروطًا لرفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت

بعد إعلان وزارة الداخلية الكويتية أخيراً رفع الحظر عن العمالة الإثيوبية بعد توقف دام سنوات، كشف السفير الإثيوبي لدى الكويت عبد العزيز آدم أن بلاده لم ترفع الحظر عن خروج عمالتها للكويت حتى اليوم.

ولفت السفير “آدم” إلى أنهم في انتظار الرد الكويتي على الرسالة التي تم تسليمها لوزارة الخارجية الكويتية قبل أيام.بحسب صحيفة “الراي” الكويتية،

وقال إن الرسالة تضمنت مسودة الاتفاقية الجديدة في شأن عودة العمالة الإثيوبية المنزلية للعمل في الكويت مرة أخرى.

وأشار إلى أن “أهم بنود الاتفاقية هو ضرورة منح العاملة إجازة سنوية مدفوعة الراتب يتفق على مدتها، وأن يكون جواز سفرها في حوزتها أو لدى السفارة، بالاضافة لتحديد عدد ساعات العمل، ومساواة الإثيوبيات بغيرهن من العاملات في الكويت في ما يتعلق بالراتب”.

وأشار إلى أن “الكرة الآن في الملعب الكويتي، ومتى ما تم الرد على الرسالة الاثيوبية سيتم تحديد موعد لزيارة وزير العمل لتوقيع الاتفاقية التي تنظم عملية استقبال العمالة”.