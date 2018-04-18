تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو لطالبات مدرسة وهن يعبرن عن تمسكهن بحجابهن.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت مجموعة من الطالبات وهن يذكرن بشعيرة الحجاب، حيث أكدن بأن حجابهن هو تاج رؤوسهن.

فيديو

وزير “التعليم” يوجه بالتحقيق حيال فيديو استخدم المدرسة لتأجيج الصراعات الفكرية. pic.twitter.com/4ujAiNwsax — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 18, 2018

وفور تداول الفيديو، أمر وزير التعليم السعودي أحمد العيسى بفتح تحقيق شامل حول الواقعة متهام الطالبات باستخدام المدرسة للتحريض الفكري، الأمر الذي أشعل غضب الناشطون، حيث عبروا عن أسفهم بأن تصبح الدعوة للستر موضع تحقيق.

الستر تاجيج؟ — ✨ حفيد العود ✨ (@ALADWANIALII) April 18, 2018

سبحان الله

أصبح الحجاب تأجيج 💔

اللهم أصلح الحال والأحوال — 🌍 فهد جحفلي (@2030ksa2030) April 18, 2018

التحقيق في مثل ذلك استفزاز للمشاعر

اتقوا الله

بدل خطاب شكر يكون هناك تحقيق — ✨ حفيد العود ✨ (@ALADWANIALII) April 18, 2018

مالكم كيف تحكمون — بندر (@lachariali) April 18, 2018