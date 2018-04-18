تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو لطالبات مدرسة وهن يعبرن عن تمسكهن بحجابهن.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت مجموعة من الطالبات وهن يذكرن بشعيرة الحجاب، حيث أكدن بأن حجابهن هو تاج رؤوسهن.
فيديو
وزير “التعليم” يوجه بالتحقيق حيال فيديو استخدم المدرسة لتأجيج الصراعات الفكرية. pic.twitter.com/4ujAiNwsax
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 18, 2018
وفور تداول الفيديو، أمر وزير التعليم السعودي أحمد العيسى بفتح تحقيق شامل حول الواقعة متهام الطالبات باستخدام المدرسة للتحريض الفكري، الأمر الذي أشعل غضب الناشطون، حيث عبروا عن أسفهم بأن تصبح الدعوة للستر موضع تحقيق.
الستر تاجيج؟
— ✨ حفيد العود ✨ (@ALADWANIALII) April 18, 2018
سبحان الله
أصبح الحجاب تأجيج 💔
اللهم أصلح الحال والأحوال
— 🌍 فهد جحفلي (@2030ksa2030) April 18, 2018
التحقيق في مثل ذلك استفزاز للمشاعر
اتقوا الله
بدل خطاب شكر يكون هناك تحقيق
— ✨ حفيد العود ✨ (@ALADWANIALII) April 18, 2018
مالكم كيف تحكمون
— بندر (@lachariali) April 18, 2018
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اللهم انا اشكو اليك هذا الوزير
اللهم اكفناه بما شئت
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تربية البنات على الحجاب والستر والحشمة
صارت صراعات فكرية ؟
هل هذا التصرف مخالف لتوجيهات القرآن والسنة ؟
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— 🌇 عبد الخالق 🌇 (@ksa77bn) April 18, 2018
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