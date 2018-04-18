تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو لطالبات مدرسة وهن يعبرن عن تمسكهن بحجابهن.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت مجموعة من الطالبات وهن يذكرن بشعيرة الحجاب، حيث أكدن بأن حجابهن هو تاج رؤوسهن.

وفور تداول الفيديو، أمر وزير التعليم السعودي أحمد العيسى بفتح تحقيق شامل حول الواقعة متهام الطالبات باستخدام المدرسة للتحريض الفكري، الأمر الذي أشعل غضب الناشطون، حيث عبروا عن أسفهم بأن تصبح الدعوة للستر موضع تحقيق.

 