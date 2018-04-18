تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصًا يقوم بتصوير مركبة أمامه على طريق عام في السعودية، موضحًا أن قائد المركبة امرأة.

وأعلن المرور السري في منطقة الباحة بالسعودية، الثلاثاء، ضبط السيدة، موضحاً أنها طبيبة، وهي تقود مركبة في طريق عام.

وكشفت مصادر، لصحيفة “عكاظ” المحلية، أن السيدة بررت مخالفتها الأنظمة وعدم حملها رخصة وقيادتها السيارة قبل الموعد المحدد، بأن ظروف زوجها الصحية لا تسمح له بقيادة المركبة، ما اضطرها للقيادة والتوجه إلى عملها في المستشفى.

وأكدت المصادر أنه جرى تطبيق الأنظمة المعتمدة بحق السيدة، وأخذ تعهد من زوجها بعدم تسليمها المركبة مرة أخرى.