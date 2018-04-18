شن العقيد الأردني المتقاعد علاء عناسوة هجوما شديدا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على إثر تداول ناشطون صورة لكتاب موجه من وزارة الداخلية الإسرائيلية لـ”ابن سلمان” يطالبه بدعم مرشحي البرلمان العراقي المدعومين من إسرائيل.

وقال “عناسوة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الكتاب المتداول:” للاطلاع وأبداء الرأي لطفاً.. أما رأيي فسود الله وجهك يا راعي مكة الإسلامية فضيحه كبرى والله العظيم”.

للأطلاع وأبداء الرأي لطفاً 👇🏿👇🏿👇🏿

أما رأيي فسود الله وجهك يا راعي مكة الأسلامية فضيحه كبرى والله العظيم#مكتبة_قطر_الوطنية pic.twitter.com/mPIjKxe7wt — علاء عناسوة 🇶🇦❤️🇯🇴 (@AnaswahAlaa) April 17, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا بكثافة عبر موقع “تويتر” وثيقة صادرة عن الداخلية الإسرائيلية تطاب “ابن سمان” بدعم ومساندة قائمة من المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية، حيث جاء على رأس القائمة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والبرلمانية حنان الفتلاوي.

وكانت صحيفة “هآرتس” لإسرائيلية قد كشفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن “ابن سلمان” عقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين في مدينة إيلات جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2015، كما التقى إسرائيليين أيضاً في الأردن خلال شهر آذار/ مارس2016 ضمن لقاءات دورية تنعقد بين السعودية وإسرائيل في “غرفة حرب” موجودة في الأردن تشارك فيها أيضا الولايات المتحدة والأردن.

يشار إلى أن “وطن” لا يمكنها التحقق من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.