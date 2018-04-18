شاهد| موجة من الجدل بعد فيديو “رقص” داخل مستشفى الملك فيصل بالعاصمة السعودية!

مستشفى الملك فيصل التخصصي

— 🇸🇦ولـــد هـــــل الــعــوجــا 🇸🇦 (@FKSA1111) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

صفقوا ياشباب اكثر وازعجوا ام المرضى

شكرا #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي

ننتظر فعاليات اكثر واكثر تكفون لاتبطون علينا👏👏👏👏🤝👎 pic.twitter.com/vw0IHpmCrS — 🇸🇦ولـــد هـــــل الــعــوجــا 🇸🇦 (@FKSA1111) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

رقص وفنون قتالية بفعالية

مستشفى الملك فيصل التخصصي بـالرياض

ومافيه أحد واقف يتفرّج إلا الكادر الطبي

والإداري للمستشفى

والفعالية فنون القتال 😊

شوية إحترام للمرضى ،، لمن أجسامهم متعبة pic.twitter.com/tTNl2O2jT2 — ليلى🤐 (@in_sssanh) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

@tfrabiah !.

.الى معاليكم مع التحيه..

ماذا انتم فاعلون ..نحتاج وقفه صارمه لهذه الشرذمه .

صخب داخل مستشفى!!

حسبنا الله وكفى — نايف الرويشد (@ata44ataa) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

حسبي الله ونعم الوكيل وش هالسخافه وعدم المسؤوليه وعدم احترام المكان — الجمان (@veipbekXygbEUtZ) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

وعلّقت إدارة العلاقات العامة في المستشفى بالقول: “إن الفيديو الخاص برقص الممارسين الصحيين تم تصويره في البرج الشمالي من المستشفى، وذلك فيما يُعرف بيوم الرشاقة” الذي يقام لمدة يومين ضمن حملة توعوية لمكافحة السمنة عبر عروض رياضية مختلفة .

وأشارت إدارة العلاقات العامة إلى أنه تم اختيار المكان اجتهادًا من قبل أحد العاملين في الحملة، وتم الإبلاغ في حينه من قبل الإدارة المختصة بتنفيذ الفعالية في مكان ملائم، بحسب صحيفة “عاجل ” الإلكترونية .