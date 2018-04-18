أثار قيام موظفين بمستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة السعودية، بالرقص وأداء حركات قتالية، داخل إحدى صالات المستشفى، موجةً من الجدل على موقع “تويتر”.
فيديو
شاهد.. رقص وفنون قتالية بفعالية مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ “#الرياض”. pic.twitter.com/c2lNWBeRDU
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٨ أبريل، ٢٠١٨
فيديو
شاهد.. رقص وفنون قتالية بفعالية مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ “#الرياض”. pic.twitter.com/c2lNWBeRDU
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٨ أبريل، ٢٠١٨
وانتقد مغرّدون عدم احترام الموظفين للمرضى وازعاجهم داخل المستشفى، مُطالبين بتوضيح لما جرى.
المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور صالح المفدى
وش وضع #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي
فعاليه مثلا نتمنى الاجابه
ياعالم وش السالفه#الصحه
1 pic.twitter.com/r0axgw2WMD
— 🇸🇦ولـــد هـــــل الــعــوجــا 🇸🇦 (@FKSA1111) ١٨ أبريل، ٢٠١٨
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