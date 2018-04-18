أثار قيام موظفين بمستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة ، بالرقص وأداء حركات قتالية، داخل إحدى صالات المستشفى، موجةً من الجدل على موقع “تويتر”.

وانتقد مغرّدون عدم احترام الموظفين للمرضى وازعاجهم داخل المستشفى، مُطالبين بتوضيح لما جرى.