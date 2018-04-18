في واقعة مثيرة للجدل، تداول ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للافتات الانتخابية لإحدى المرشحات للانتخابات البرلمانية أثارت الاستغراب بشكل كبير بين الناشطين.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد تعمدت المرشحة عن قائمة “سائرون” الطبيبة حسناء أزهر الجنابي، نشر لافتات انتخابية وهي ترتدي الحجاب في حين ظهرت في لافتات أخرى سافرة بلا حجاب.

وعبر الناشطون عن استغرابهم من نشر صور لها للترويج الانتخابي وهي تردي الحجاب في منطقة الكاظمية، بينما نشرت صور لها في منطقة المنصور دون ان تردي الحجاب”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في مايو/أيار المقبل وفق نصوص الدستور وعدم تأجيلها.

وتنص المادة الـ56 من الدستور العراقي على أن “مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب تكون أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وأن انتخابات مجلس نواب جديد يجب أن تجري قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة”.