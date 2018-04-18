تناولت الإعلامية اللبنانية “ريما كركي” خلال برنامجها “للنشر مع ريما”، قصة شاب يُدعى “مازن” يُعاني من مرض “اضطراب الهوية الجنسية”، فيما يُصرّ هو على أن يتحول إلى فتاة اسمها “فاطمة”.

وأشارت والدته إلى أنّ ابنها حاول الإنتحار مرّات عديدة، بسبب ذلك الإضطراب الذي يُعانيه.

وقال “مازن” إنه من عائلة متدينة، وأن ما يحدث معه “حالة خاصة”، مؤكداً أنه مقتنع ان يكون “أنثى ملتزمة”.

وقال ان “اضطراب الهوية الجنسية” الذي يعاني منه يختلف كلياً عن المثلية الجنسية، مطالباً المجتمع التفريق بينهما.

ورفض “مازن” ان تخاطبه المذيعة “ريما كركي” بصيغة المذكر، مطالباً إياها بأن تناديه بـ”فاطمة”.

الشيخ أحمد طالب مفتي “جعفري”، قال إن عملية التحويل الجنسي ممكنة فيما لو اثبت الطب ان هناك خطأ أو تشوهاً خلقياً.

بينما قال د.محمود عواد طبيب الأعضاء التناسلية، إن جواز السفر الخاص بـ”مازن” يؤكد أنه جنسه ذكر، مؤكداً أنه بالكشف الطبي تبيّن أن اعضاءه التناسلية ذكورية وليس انثوية، قائلاً إنه يريد علاجاً نفسياً.

وظهر مازن في البرنامج مرتديا ملابس فتاة محجبة ومُصرًا على أنه فاطمة، مبينًا معاناته مع المجتمع وما يشعر به من قبل الآخرين.