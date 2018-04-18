في سادس عملية من نوعها منذ بداية العام، أقدم مجهول صباح الاربعاء على تنفيذ عملية سطو مسلح على البنك التجاري الأردني فرع صويلح، وفرّ من المكان، قبل أن يُعلن الأمن الأردني القاء القبض عليه.

وقالت مصادر إن منفذ عملية السطو سرق مبلغ 20 الف دينار بالإضافة إلى 12 ألف دولار.بحسب موقع “رؤيا” الإخباريّ

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة داخل البنك، لحظة دخول السارق وكان ملثما ويحمل سلاحا، وبيده حقيبة ألقاها أمام موظف البنك، الذي أخرج المبلغ تحت تهديد السلاح، ووضعه في الحقيبة.

وفي فيديو آخر، صوّره أحدُ المارة، يظهر السارق وهو يخرج من باب البنك، ويفرّ هارباً، فيما لاحقه مجموعة من الأشخاص، وعناصر الأمن الأردنيين، قبل أن يتمكنوا من ضبطه لاحقاً.

من جهته، قال وزير الداخلية الأردنيّ، سمير المبيضين، إن حالات السطو على البنوك والمصارف هي حالات “مقلقة” وأصبحت تشكل رأيا عاما، وإن تكرارها يشكل ضررا معنويا للدولة.

جاء ذلك لدى ترؤس الوزير المبيضين اجتماعا في مبنى الوزارة لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع هذه الحالات.

وتعرضت مجموعة من البنوك الأدرنية إلى عمليات سطو مسلح منذ بداية العام الحالي.وتمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من القاء القبض على منفذي هذه العمليات بعد وقت قصير باستثناء منفذ السطو على أحد البنوك في منطقة الوحدات الذي لا يزال طليقا.