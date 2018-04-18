شهدت أروقة مجلس الأمة الكويتي خلال مناقشة المخالفات المالية للمجس الأولمبي الآسيوي مشادات ساخنة وتراشق بالألفاظ بين النائبين رياض العدساني والحميدي السبيعي.

ووفقا للفيديو التداول من داخل أروقة المجلس ورصدته “وطن”، فقد توجه النائب “العدساني” للنائب “السبيعي” قائلا:” لماذا تدافع عن المجلس الأولمبي انت نائب ولست هنا محامي احمد الفهد ولا طلال الفهد”.

ليرد “السبيعي” بالقول: “لم أشكك فيك وأنا لست محاميا عن أحمد الفهد ..وأنت محامي مرزوق الغانم”.

– فرد “العدساني” قائلا: “انت تبع مرزوق..و أنت متلون”، ليرد النائب “السبيعي” عليه قائلا: “تخسي..أنت عنصري تغلط أغلط تمد ايدك امد ايدي”.

فرد “العدساني” قائلا:” إنت محامي مرتشي متدني اعرف حجمك”.

ليرد “السبيعي” قائلا: تاريخي أشرف من تاريخك”.