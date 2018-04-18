شن مدير التحرير التنفيذي لصحيفة “الوطن” القطرية، فهد العمادي، هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية وحكامها، مؤكدا بأن الغدر يسري في دمائهم بالوراثة، وذلك على إثر تداول سعوديين قصاصة من إحدى الصحف القديمة كشفت أن مشروع إنشاء قناة سلوى البحرية على الحدود مع قطر يعود لعهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز.

وقال “الحمادي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الدناءة السعودية ليست وليدة اليوم بل قبل ٢٠ عاماً حينها لم تكن هناك الجزيرة ولا مونديال ٢٠٢٢ .. الغدر يسري في دم حكامها بالوراثة”.

الدناءة السعودية ليست وليدة اليوم بل قبل ٢٠ عاماً حينها لم تكن هناك الجزيرة ولا مونديال ٢٠٢٢ .. الغدر يسري في دم حكامها بالوراثة pic.twitter.com/kWhtkPpN5N — فهد العمادي (@fahedalemadi) April 17, 2018

وفي رده على تقرير لقناة الإخبارية السعودية بأن مشروع قناة سلوى يهدد أحلام قطر في تنظيم مونديال 2022، قال:” في قطر لاتوجد أحلام بل واقع وافعال اما الاحلام تركناها لكم”.

في قطر لاتوجد أحلام بل واقع وافعال اما الاحلام تركناها لكم https://t.co/Th7cfe912b — فهد العمادي (@fahedalemadi) April 17, 2018

وكان ناشطون سعوديون، قد تداولوا مقاطع فيديو لمعبر سلوى الحدودي مع قطر، وقالوا إن “عمليات الهدم بدأت تمهيدا لتنفيذ مشروع القناة البحرية والقاعدة العسكرية السعودية”.

وأظهر مقطع الفيديو، المعبر الحدودي البري الرابط بين السعودية وقطر، خاليا بشكل كامل، وذلك بعدما أصدرت السعودية قرارا بإغلاق معبر سلوى، ومغادرة جميع موظفيه.

يشار إلى انه وبهدف تشديد الحصار على قطر بعد فشل كل المحاولات السابقة في إجبار قطرعلى الاستسلام، أعلنت السعودية، الخميس الماضي، عن إقامة قناة مائية تفصل المملكة عن جارتها قطر، بتمويل إماراتي، ومشاركة فنية مصرية؛ بهدف عزل الدوحة.

وأوضحت مصادر إعلامية سعودية أن الرياض تهدف إلى عزل قطر جغرافيا، وتحويلها إلى “جزيرة منبوذة” وسط محيطها العربي والخليجي، عبر إقامة قناة “سلوى البحرية”.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية في وقت سابق، أن المشروع الجديد يتضمن أيضا إقامة قاعدة عسكرية سعودية، ومدفنا للنفايات النووية، ومنطقة سياحية، بالقرب من معبر “سلوى”.