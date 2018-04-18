في محاولة منه لتجاهل المزاج العربي المعادي لدولة الاحتلال، قال الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، إن حكام الدولة العربية يهرولون للتطبيع مع .

 

ووجه كوهين رسالة للجمهور العربي، بإن عليه السمع والطاعة حين إعلان بين إسرائيل والدول العربية وفتح السفارات، وخص والأردن في تغريدته.

 

وزعم أن إسرائيل ترحب بالسلام مع الجميع لـ”لرفعة وازدهار الأمم”.

 

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية أن ولي العهد السعودي يمهد لتطبيع كامل علني مع إسرائيل .

 

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مرات عدّة عن التقارب الكبير والمتطور مع الدول العربية.

 

ولاقت تغريدة الباحث الإسرائيلي ردود غاضبة من المغردين والنشطاء من مختلف الدولة العربية.