في محاولة منه لتجاهل المزاج العربي المعادي لدولة الاحتلال، قال الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، إن حكام الدولة العربية يهرولون للتطبيع مع إسرائيل.

ووجه كوهين رسالة للجمهور العربي، بإن عليه السمع والطاعة حين إعلان التطبيع بين إسرائيل والدول العربية وفتح السفارات، وخص مصر والأردن في تغريدته.

ايها العرب هناك هرولة عربية من قبل حكامكم للتطبيع معنا وهذا شي معروف. غداً تفتح السفارات بيننا وبين معظم الدول العربية وليس لكم أيها العرب غير السمع والطاعة لولاة أموركم متل مصر والاردن. وإسرائيل ترحب بالسلام مع الجميع بالطبع لرفعة وأزدهار الأمم .. 🌹🇮🇱 — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

وزعم أن إسرائيل ترحب بالسلام مع الجميع لـ”لرفعة وازدهار الأمم”.

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمهد الخليج لتطبيع كامل علني مع إسرائيل .

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مرات عدّة عن التقارب الكبير والمتطور مع الدول العربية.

ولاقت تغريدة الباحث الإسرائيلي ردود غاضبة من المغردين والنشطاء من مختلف الدولة العربية.

تستطيعون أن تصطنعو سلاما مزيفا مع عملائكم من الحكام أما الشعوب فسيبقى كرهكم في قلوبها حتى تخرجوا من أرضنا وتكفو عن تنصيب كلابكم علينا. — Rami Rostom (@rostom_rami) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

أنت كلب خبيث

اقسم لك سوف نعود ونأخذ ها منكم

فلسطين إسلامية عربيه — أحمد معروف (@Ebn_Maarouf) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

شايفك عم تخطب فينا ي بني اسرائيل

قسمن بعزت الله لو بس يترركونا من شغل راسنا لرملنا نسوانكم ويتمنا ولادكم

انتو قوم الله طب فيكم الخوف والرعب لاتفكر حالك معك نووي وصرت دولة قوية انتو بقلوبكم الرعب الخوف والفزع مارح يفيدكم اشي

وخطاباتك يلي بتلقيها لفها ودحشها بمخرتك النجسة 😉👍 — محمدنور الحريري (@alhariri9m) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

وما وجهه الاستفاده من تطبيع حكام الدول مادامت شعوبها تلعنكم في كل صلاه

الهلاك مصيركم لا محاله هذا بموعود الله ورسوله — wael ali (@waelali1976) ١٨ أبريل، ٢٠١٨

فليكن…لكن انت تعلم ياآيدي كوهين ان اليوم الذي نطردكم فيه من فلسطين والقدس قد اقترب…بل اقترب كثيراً… — فـهـد المطيري،، (@FahadAlmaymoni) ١٨ أبريل، ٢٠١٨