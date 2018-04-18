تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا أظهر لحظة بالمملكة العربية ، بمركز الملك عبدالله المالي في مدينة ، وذلك بعد قرار “ابن سلمان”  بعودة إلى المملكة بعد حظر استمر نحو 35 عاما.

 

 

ودشنت شركة “أي أم سي الأميركية” اليوم، الأربعاء، أول دار عرض سينما في العاصمة السعودية الرياض بالفيلم الأميركي “النمر الأسود”.

 

 

وقالت قناة الإخبارية الرسمية إن الفيلم سيعرض اليوم في حفل خاص تحضره شخصيات محلية وعالمية بارزة.

 

 

وقد أنتج هذا الفيلم عام 2018 وهو من بطولة تشادويك بوسمان ومايكل بكاري جونسون ولوبيتا نيونغو، ومن توزيع شركة ديزني وإخراج راين كوغلر، وحقق سابقا أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر.

 

ويتحدث الفيلم عن “تي تشالا” ملك واكاندا الأفريقية والمعروف باسم “النمر الأسود” الذي يتولى الحكم بعد موت أبيه ويتعين عليه الدفاع عن أرضه من التمزق. ويتمتع هذا الملك بقوة هائلة بفضل جرعة من دواء سحري.

 

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أعلنت في 4 أبريل الجاري منح أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي للشركة الأمريكية.

 

 

وأعلنت السلطات السعودية في اليوم نفسه أنها تخطط لإنشاء ما يقارب 30 إلى 40 دار سينما في 15 مدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة بحلول 2030.

 

 

وفي مطلع مارس الماضي أعلنت المملكة إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي، وفي الشهر نفسه تم إنشاء المجلس السعودي للأفلام ليكون أول كيان رسمي متخصص في صناعة الأفلام.

 

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%.

 

وفي تصريحات سابقة، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويا.

 

ويشار إلى أن السينما من المجالات الجديدة التي سمح للسعوديات بدخولها، بعد أن أصبح بوسعهن أيضا حضور مباريات كرة القدم والمشاركة في أنشطة رياضية، كما سيسمح لهن بقيادة السيارات في غضون أشهر بموجب الإصلاحات الجديدة.