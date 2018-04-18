تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا أظهر لحظة افتتاح أول صالة سينما بالمملكة العربية السعودية، بمركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، وذلك بعد قرار “ابن سلمان” بعودة الفن السابع إلى المملكة بعد حظر استمر نحو 35 عاما.

عاجل 🔴

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بعد غياب أكثر من 35 عاماً .. شاهد لحظة افتتاح أول سينما سعودية في مركز الملك عبدالله المالي في مدينة #الرياض .

. .#السينما_السعودية #يوم_افتتاح_السينما

. pic.twitter.com/qdsiiu1e6k — خبر عاجل (@AjelNews24) April 18, 2018

ودشنت شركة “أي أم سي الأميركية” اليوم، الأربعاء، أول دار عرض سينما في العاصمة السعودية الرياض بالفيلم الأميركي “النمر الأسود”.

وقالت قناة الإخبارية الرسمية إن الفيلم سيعرض اليوم في حفل خاص تحضره شخصيات محلية وعالمية بارزة.

عاجل 🔴 . .

قبل قليل ..

وبحضور وزير الثقافة والاعلام .. تم الافتتاح الرسمي لأول دار سينما في #المملكة بعد توقف أكثر من 35 عامًا .

. .#السينما_السعودية#يوم_افتتاح_السينما

. pic.twitter.com/ZiMmMZmuSs — خبر عاجل (@AjelNews24) April 18, 2018

وقد أنتج هذا الفيلم عام 2018 وهو من بطولة تشادويك بوسمان ومايكل بكاري جونسون ولوبيتا نيونغو، ومن توزيع شركة ديزني وإخراج راين كوغلر، وحقق سابقا أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر.

ويتحدث الفيلم عن “تي تشالا” ملك واكاندا الأفريقية والمعروف باسم “النمر الأسود” الذي يتولى الحكم بعد موت أبيه ويتعين عليه الدفاع عن أرضه من التمزق. ويتمتع هذا الملك بقوة هائلة بفضل جرعة من دواء سحري.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أعلنت في 4 أبريل الجاري منح أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي للشركة الأمريكية.

#السينما_السعوديه

أستغفرالله(قبل رمضان سينما)(وبعد رمضان

قيادة)وبهذا أشغلوا تفكيرهم وأنشغلوا وغرتهم الدنيا وضيعوا أوقاتهم فيما لايرضي الله

نسأل الله العفو والعافيه والسلامةوالتوفيق لمايحب ويرضى والثبات الى أن نلقاه وهو راضٍ عنَّا وبرحمته جنته من غيرحساب ولاسابقةعذاب — توت..🎻 (@tooth1718) April 18, 2018

وأعلنت السلطات السعودية في اليوم نفسه أنها تخطط لإنشاء ما يقارب 30 إلى 40 دار سينما في 15 مدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة بحلول 2030.

#السينما_السعوديه

ترا والله السعوديه عاجبتنا مثل ماهي مانبي سينما وحفلات غنائيه نقدر نتطور من غير ذي الحاجات مو لازم نتشبه ب الغرب ف كل حاجه عندنا عاداتنا وتقاليدنا اللي تمنع ذي الاشياء وفوق كل شيء واول حاجه ديننا اللي ينهى عن كل مايجلب الفساد والفسوق . — فطفط🇸🇦 (@Ulll6ii) April 18, 2018

وفي مطلع مارس الماضي أعلنت المملكة إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي، وفي الشهر نفسه تم إنشاء المجلس السعودي للأفلام ليكون أول كيان رسمي متخصص في صناعة الأفلام.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%.

وفي تصريحات سابقة، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويا.

ويشار إلى أن السينما من المجالات الجديدة التي سمح للسعوديات بدخولها، بعد أن أصبح بوسعهن أيضا حضور مباريات كرة القدم والمشاركة في أنشطة رياضية، كما سيسمح لهن بقيادة السيارات في غضون أشهر بموجب الإصلاحات الجديدة.