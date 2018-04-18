شن كبير مستشاري القائد العام للجيش الإيراني رضا خرم طوسي، هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، منتقدا تصريحات “ابن سلمان” الأخيرة التي هاجم فيها إيران علانية، مشيرا إلى أن القدرات العسكرية السعودية لن تستطيع الصمود أمام إيران وأن تصريحات ولي العهد (الحنجورية) أكبر من حجمه.

وقال “طوسي” في حديث للإذاعة الإيرانية الرسمية اليوم، الأربعاء، ملمحا لـ”ابن سلمان”:”أوجّه كلامي لحكام السعودية بشكلٍ مباشر واقول لهم “لاتطلقوا تصريحات لاتتناسب مع حجمكم وقدراتكم العسكرية”

وتابع تهديده للسلطات السعودية:” لو اقتضى الأمر فالسعودية لن تصمد أمامنا أكثر من 48 ساعة، وبلادنا تمر بأفضل حالاتها أمام الولايات المتحدة كعدوتها الأولى واستراتيجيتنا هي مواجهة أميركا وليس دول المنطقة”، مضيفا “السعودية عاجزة عن الصمود أمام قدراتنا العسكرية”

واستعرض الجيش الإيراني اليوم، قسماً من التّجهيزات العسكرية خلال الاستعراض العسكري الذي نفّذه في العاصمة الإيرانية طهران بمناسبة يوم الجيش الوطني في 18 أبريل.

وفي المناسبة، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني “أن ايران ستصنع وتوّفر كل ما يلزمها من أسلحة ولم ولن ننتظر تصريحاتهم و موافقتهم وأؤكد في الوقت نفسه لدول المنطقة أن سياسة إيران تجاههم قائمة على حسن الجوار .. نريد أن نكون جاراً جيداً لدول المنطقة ولا نريد الاعتداء على أحد. ولا يجب أن يخاف أحد من قوة إيران، لكنني أقول للقوى الكبرى لا تملؤا المنطقة بالبارود وبالأسلحة المختلفة من أجل تحقيق مصالحكم وأخذ الدولارات ونهب ثروات الدول العربية”.

من جهته، أكد مساعد قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، بان “الجيش الايراني جاهز للرد على اي تهديد بما يحظى به من كوادر كفوءة ومعدات حديثة”.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين على هامش استعراض وحدات من قوات الجيش لمناسبة يوم الجيش الايراني، قال الأدميرال سياري، “إن القدرات القتالية والجهوزية الدفاعية والردعية لقوات الجيش بلغت مستوى رفيعاً في ظل الاعتماد على إمكانياتها الذاتية”.

وكان “ابن سلمان” قد صرح في حوار له مع مجلة “تايم” الأمريكية أوائل، أبريل، الجاري، أن “إيران سبب مشاكل الشرق الأوسط لكنها لا تشكل خطرا كبيرا على المملكة”.

وحين يتحدث ابن سلمان عن إيران يعود بالتاريخ إلى 1979 عندما لجأت مجموعة إسلامية متشددة إلى الحرم المكي في مواجهتها مع الحكومة، ويقول إن تلك المجموعة كانت تستلهم أفكارها من الثورة الإيرانية.

وذكرت تايم أن السعودية تخفف حاليا من موقفها إزاء إسرائيل، وتميل معها ضد إيران في منحى طالما ظل مستترا في كواليس الاستخبارات ودبلوماسية الباب الخلفي.

ونقلت تايم عن الأمير ابن سلمان أن لديه عدوا مشتركا مع إسرائيل، ويضيف “يبدو أن لدينا قطاعات محتملة للتعاون الاقتصادي”.

لكن ابن سلمان يتابع “إننا لا يمكن أن تكون لدينا علاقات مع إسرائيل قبل حل مشكلة السلام مع الفلسطينيين، إذ إن للفلسطينيين والإسرائيليين الحق في العيش والتعايش معا”. ويضيف “وعندما يحدث ذلك فإننا سنقيم بالطبع في اليوم التالي علاقات جيدة وطبيعية مع إسرائيل تكون في مصلحة الجميع”.