يبدو أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي يصر على منافسة “القذافي” في إثارة الجدل وإطلاق المصطلحات العجيبة، فلم تنتهي موجة السخرية بعد من (الصواريخ البلاستيكية) التي أطلقها بالقمة العربية، الأحد، حتى رصد له النشطاء فضيحة أخرى بذات القمة أثناء خطابه.

“السيسي” الذي ضجت مواقع التواصل بالسخرية منه بعدما قال في كلمته بالقمة إن “مصر لن تسمح للحوثيين بقصف السعودية بالصواريخ البلاستيكية”، في إشارة بطبيعة الحال إلى “الصواريخ الباليستية”.

ها هو ينافس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، صاحب الكتاب الأخضر ويقول بكلمته في نفس القمة وبذات الخطاب:”الإرهابيين شركائي في الإرهاب” وذلك أثناء حديثه عن دور الشرطة والجيش في محاربة الإرهاب بمصر.

وكان السيسي قال في كلمته أمام القادة العرب خلال القمة التي انعقدت في مدينة الظهران شرق السعودية أول أمس، الأحد، إن “مصر لن تسمح للحوثيين بقصف السعودية بالصواريخ البلاستيكية”، في إشارة بطبيعة الحال إلى “الصواريخ الباليستية” التي يقصف بها الحوثيون المملكة بين الحين والآخر.

وأثارت سقطة “السيسي” موجة واسعة من السخرية في العالم العربي، خاصة أنه وزير دفاع سابق وجنرال عسكري ومن المفترض أنه يجيد معرفة الأسلحة والأدوات العسكرية أكثر من غيره.