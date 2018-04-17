كشف المغرد الشهير “بوغانم” عن اجتماع سري وعاجل، أجراه مستشار ولي العهد السعودي المقرب سعود القحطاني، بكبار مستشاريه عقب افتتاح مكتبة قطر الوطنية بالأمس.

وأشار “بوغانم” الشهير بتسريباته السياسية والذي يحظى بمتابعة أكثر من 80 ألف شخص على “تويتر”، في تغريدة له رصدتها (وطن) إلى أن سر هذا الاجتماع يرجع إلى تخوف النظام السعودي من امتلاك تلك المكتبة لوثائق قديمة تحوي فضائح تخص “آل سعود”.

ودون ما نصه:”معلومه مؤكده 100% اجتمع امس دليم لمقهوي مع كبار مستشاريه بشكل عاجل وذلك بعد افتتاح قطر لمكتبتها الوطنيه خشية ان تخرج وثائق او فضائح سعودية”

وتابع مشيرا إلى تجهيز “القحطاني” لحملة وردود استباقية لمواجهة أي وثيقة ستخرج عن هذه المكتبة:”وماعلمته هو تجهيز ردود استباقيه للتغطيه على ماسيخرج مستقبلا”

معلومه مؤكده 100% اجتمع امس دليم لمقهوي

مع كبار مستشاريه بشكل عاجل

وذلك بعد افتتاح قطر لمكتبتها الوطنيه

خشية ان تخرج وثائق او فضائح سعوديه

وماعلمته هو تجهيز ردود استباقيه

للتغطيه على ماسيخرج مستقبلا" — بوغانم (@hassanalishaq73) April 17, 2018

ويبدو أن تخوفات سعود القحطاني (دليم) في محلها حقا، حيث نشر الكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة صورة لوثيقة عرضتها مكتبة قطر الوطنية التي تم افتتاحها أمس، تثبت تلقي الملك عبد العزيز لمدفوعات من بريطانيا مقابل عدم توسيع حدوده.

يذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، افتتح مكتبة قطر الوطنية، الاثنين، بشكل رسمي، وألقى كلمة قال فيها إن “هذه المكتبة المشرعة أبوابها أمام الجميع تعد إضافة مثرية للإنجازات الثقافية والحضارية لدولة قطر”.