دشن قطريون بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” هاشتاغا عنوان ، استنكروا فيه استضافة بلادهم للصحافي الإسرائيلي، بمكتبة الوطنية التي تم افتتاحها أمس، الاثنين.

 

 

وتستضيف “مكتبة قطر الوطنية” الصحافي المذكور، اليوم الثلاثاء، في ندوة عنوانها “الحقيقة تهمنا جميعًا عصر الأخبار المزيفة”.

 

 

وعبر الوسم ضج تويتر بتعليقات النشطاء الغاضبة من هذا الأمر الذي اعتبروه نوع من أنواع التطبيع المرفوض مع الاحتلال الغاصب.

 

 

 

 

 

وأوضحت مجموعة “شباب قطر ضد التطبيع” على موقعها الإلكتروني أنها “تواصلت مع المكتبة وطلبت منها عدم استضافة كوهين الذي يعرف نفسه بفخر بأنه (صهيوني)، وكان الرد أن سياق استضافته من خلال عمله كصحافي معزول عن رأيه بالاحتلال وموقفه السياسي”.

 

 

واعتبرت المجموعة أن هذا الرد “لا يمكن القبول به لأنه يقع على (مكتبة قطر الوطنية) واجب أخلاقي لتعزيز القيم المجتمعية وعدم تجاوز إرادة الشعب القطري الذي سبق أن أكد على المقاطعة ومناهضة التطبيع”.

 

 

 

 

 

تجدر الإشارة إلى أن روجر كوهين صحافي وكاتب عمود في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، ويعرّف نفسه باعتباره صهيونياً يؤمن برواية وجود دولة الاحتلال كوطن يجب أن يدعو للحرية والعدالة والسلام، ويحلم بدولة علمانية ثنائية القومية في مقابل إنكار حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على كامل أراضيه، وينكر حق العودة لمئات آلاف الفلسطينيين الذين هجروا قسراً في حرب 1948، ويصف هذا الحق بادعاء ووهم.

 

وكان ناشطون قطريون أعربوا عن استيائهم من استضافة أندية إسرائيلية رياضية في مناسبات مختلفة خلال الفترة الماضية.

 

يذكر أن أمير قطر، ، افتتح مكتبة قطر الوطنية، الاثنين، بشكل رسمي، وألقى كلمة قال فيها إن “هذه المكتبة المشرعة أبوابها أمام الجميع تعد إضافة مثرية للإنجازات الثقافية والحضارية لدولة قطر”.