دشن قطريون بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” هاشتاغا حمل عنوان #لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية، استنكروا فيه استضافة بلادهم للصحافي الإسرائيلي، روجر كوهين بمكتبة قطر الوطنية التي تم افتتاحها أمس، الاثنين.

لا أفهم هذا التجاهل من قبل مكتبة قطر الوطنية للمجتمع الذي تمثله كونها وطنية، والمجتمع الذي تستهدفه كونها تعمل في قطر، أي وعي بالحقيقة سنستفيد من صهيوني يؤمن بحق مزيف في أرض عربية؟!#لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية! pic.twitter.com/UAUBeuAbRe — حمد (@HamadAbdulsamad) April 10, 2018

وتستضيف “مكتبة قطر الوطنية” الصحافي المذكور، اليوم الثلاثاء، في ندوة عنوانها “الحقيقة تهمنا جميعًا عصر الأخبار المزيفة”.

إن كان التفتح والإيمان بحرية التعبير بنظركم يعني التطبيع مع كيان صهيوني لا نعترف به كعرب… فشكراً لا نريده!

وإن كانت المكتبة وطنية كما تدعي وتمثل الشعب القطري… فاسمعوا صوتنا وكفاكم تطبيع! #لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية@QNLib — نورة آل ثاني (@NooraFJ) April 15, 2018

وعبر الوسم ضج تويتر بتعليقات النشطاء الغاضبة من هذا الأمر الذي اعتبروه نوع من أنواع التطبيع المرفوض مع الاحتلال الغاصب.

مستفز جداً ومتناقض ما تفعله المكتبة التي تدّعي الوطنية بالتطبيع الصريح الذي يأتي في خِضم الاحتفال بافتتاح المكتبة "الوطنية" بالتزامن مع رفضها لإلغاء استضافة الصهيوني كوهين وإصرارها على اعطائه منصة يعطينا فيها درساً عن الحقيقة !! #مكتبة_قطر_الوطنية #لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية — سلوى كحيل (@Salwaa_SK) April 16, 2018

كمية الاستخفاف بعقول الناس تجاوزت الحد المعقول ، محاضر صهيوني يُلقي على مسامعنا محاضره عنوانها "الحقيقه تهمنا جميعاً" في مكتبه وطنيه تقع في دوله عربيه تعتبر القدس قضيتها الاولى. من المؤكد ان الحقيقه تهم الجميع عدا مكتبتنا "الوطنيه".#لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية — HAYA (@19HAYA97) April 16, 2018

في الإعلام نرفع شعار محاربة الصهيونيه وفي الواقع نحتضن الصهاينه سياسياً ورياضياً وثقافياً .. تجاوزنا مرحلة التطبيع الى مرحلة الإندماج #لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية pic.twitter.com/kys86QCoII — د .غانم فهيد الهاجري (@aborashd002) April 17, 2018

#لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية مازال مسلسل التطبيع مستمراً على قدم وساق في السر والعلن من فوق الطاولة ومن تحتها،وما زالت إسرائيل مستمرة في تكريس الواقع وفرض وجهة نظرها للسلام بإقامة المستوطنات على مدار الساعة وخنق قطاع غزة بالحصار،واستخدام وسائل العنف ضد المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية pic.twitter.com/Fm2IUeAtye — محمد فهد القحطاني (@mohdwaves) April 17, 2018

وأوضحت مجموعة “شباب قطر ضد التطبيع” على موقعها الإلكتروني أنها “تواصلت مع المكتبة وطلبت منها عدم استضافة كوهين الذي يعرف نفسه بفخر بأنه (صهيوني)، وكان الرد أن سياق استضافته من خلال عمله كصحافي معزول عن رأيه بالاحتلال وموقفه السياسي”.

بيان مجموعة شباب قطر ضد التطبيع حول استضافة

مكتبة قطر الوطنية للصهيوني روجر كوهين@QNLib#لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية https://t.co/drBGuL4Hf9 — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) April 10, 2018

واعتبرت المجموعة أن هذا الرد “لا يمكن القبول به لأنه يقع على (مكتبة قطر الوطنية) واجب أخلاقي لتعزيز القيم المجتمعية وعدم تجاوز إرادة الشعب القطري الذي سبق أن أكد على المقاطعة ومناهضة التطبيع”.

الخزي يعتريني ويضيق صدري على اتهام بلادي بالخيانة والتطبيع بسبب أشخاص لم يحسنوا إدارة مناصبهم واستغلوا صلاحياتهم لاستفزاز جميع من يحمل في قلبه هَم القضية الفلسطينية داخل وخارج قطر. #لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية — نـورة 🇶🇦 (@_nooraalansari) April 10, 2018

أيعلم من يريد التطبيع مع الكيان الصهيوني، ان هذا السرطان لا يعترف بأي حق إنساني لأكثر من ستة ملايين فلسطيني مشردين في الأرض، بحجة أنهم خرجوا.#البحرين #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية

#لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية — ali bin jawad (@alijjawad) April 17, 2018

لم يعد الأمر يتعلق باستضافة كوهين فحسب، بل بأن المكتبة تراه وجه يتم الافتتاح به! هذا لأن إدارتها تصر تجاهل الناس المطالبة بعدم استضافته، مع علمها بأنه شخص صهيوني! لا حجة للمكتبة غير ذلك! #لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية #الاحتفال_بافتتاح_مكتبة_قطر_الوطنية — Mjd Karem 🌻 (@MjdKarems) April 17, 2018

هذه المكتبه التي تحمل على أرففها صحيح البخاري والكثير من كتبنا الإسلاميه ، ثم تستضيف صهيونياً ليتحدث فيها حسبنا الله ونعم الوكيل #لا_لتطبيع_المكتبة_الوطنية — سما سُليم (@soso5692) April 17, 2018

تجدر الإشارة إلى أن روجر كوهين صحافي وكاتب عمود في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، ويعرّف نفسه باعتباره صهيونياً يؤمن برواية وجود دولة الاحتلال كوطن يجب أن يدعو للحرية والعدالة والسلام، ويحلم بدولة علمانية ثنائية القومية في مقابل إنكار حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على كامل أراضيه، وينكر حق العودة لمئات آلاف الفلسطينيين الذين هجروا قسراً في حرب 1948، ويصف هذا الحق بادعاء ووهم.

وكان ناشطون قطريون أعربوا عن استيائهم من استضافة أندية إسرائيلية رياضية في مناسبات مختلفة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، افتتح مكتبة قطر الوطنية، الاثنين، بشكل رسمي، وألقى كلمة قال فيها إن “هذه المكتبة المشرعة أبوابها أمام الجميع تعد إضافة مثرية للإنجازات الثقافية والحضارية لدولة قطر”.