أشاد الكاتب العماني حمود بن سالم السيابي، في مقال له نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل “فيس بوك” ونقلته عنه عدة مواقع إخبارية بالسلطنة، بمكتبة قطر الوطنية التي افتتحت أمس بحضور الأمير تميم أمير الدولة.

وننقل لكم نص المقال الذي أورده الكاتب عبر صفحته بـ”فيس بوك” تحت عنوان “قطر تفجر قنبلة المعرفة وتثأر وتنتصر”:

تمنيت كعربي أن أرى أمين مكتبة الإسكندرية يجلس في الصف الأول وعلى مقربة من أمير دولة قطر في حفل افتتاح مكتبة قطر الوطنية فالعرب يحتفلون على ضفاف الخليج بتشييد الهرم الرابع.

‏وتمنيت كعربي أن يطلق الوليد بن طلال زخات الليزر العنابي على برج المملكة في الرياض فمكتبة قطر ستكون حاضنة معرفية سعودية قبل أن تكون قطرية ، والمساحات التي ستشغلها مؤلفات بن باز وبن عثيمين وبن جبرين وصالح الفوزان وعائض القرني في أرفف مكتبة قطر الوطنية ستكون بلا جدال أضعاف أضعاف مؤلفات العالمين القطريين أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي وعبدالله بن زيد آل محمود.

‏وتمنيت كعربي أن يتلون برج خليفة في دبي بـ”لوجو”المكتبة القطرية كما تعودنا من هذا الشامخ الإماراتي في المناسبات الكبيرة ، فخليجنا العربي يوشح أمة اقرأ بأرفع الأوسمة ، وآل ثاني يضيفون بالمكتبة الجديدة برجا ثانيا في الدوحة.

‏وتمنيت كعربي أن أرى جزيرة دلمون العاشقة للكتاب وهي تحتفي بهذا المنجز الحضاري وتجعل من جسر الملك فهد أكبر منصة لعروض الليزر والألعاب النارية فالشيخة موزة المسند رئيسة المشروع التنويري تمد جسرا جديدا من الخليج العربي باتجاه محيطات العالم.

‏وتمنيت كعربي أن نفصل بين السياسة والإرث الإنساني ، كون السياسة متغيرة والإرث هو الثابت الذي يتعملق كلما تقادم به العهد.

‏وتمنيت كعربي أن لا نرى قطر من منظور الاتفاق والاختلاف مع العلامة القرضاوي ، ولا من زاوية التذمر من فيصل القاسم في الاتجاه المعاكس ومشاكسات قناة الجزيرة ، وأن لا نرجم قطر بالغضب من التصريحات النارية التي يحلو للشيخ حمد بن جاسم أن يطلقها بين وقت وآخر.

وتمنيت كعربي مع افتتاح هذا الصرح التنويري الكبير أن لا تختزل قطر في صخب الإقلاع والهبوط للمقاتلات في قاعدة العديد ، ولا في لكنة هيوستن المتداولة في السيلية.

‏وأن نتذكر بأن قطر نقش عربي على شغاف القلب قبل أن تكون تعبيرا لونيا على أطلسنا العربي.

‏وأنها شبه جزيرة في الخليج العربي وستبقى شبه جزيرة مشدودة إلى يابسة شبه جزيرة العرب ، وإن عزلت يوما بممرات مائية فستثأر الأرض نفسها وتردمها.

‏وأن قطر بادية عربية كبوادينا و تعشق النوق والخيول والمها كما نعشق ، وتحب المها والأيائل والريم كما نحب.

‏وأنها توقد الجمر تحت دلال القهوة في طلعة البر كما نوقد.

وأنها أخطأت في حق الغير كما أخطأ غيرها ، وصبت زيتا على النار فحرقت الأخضر واليابس كما صب غيرها زيتا ونارا وصواريخ.

‏وتمنيت كعربي أن أرى المنجز الحضاري الذي يشع في هذه العاصمة العربية وتلك خارج أمراض السياسة.

‏وأن نعمل كمواطنين على تجسير العلاقات بين الشعوب بجعل أعيادهم أعيادنا وأفراحهم أفراحنا ، فالمؤمن من يحب لأخيه ما يحبه لنفسه .

‏وإذا كنا لا نزال نستعيد بالكثير من الألم ورغم مرور مئات السنين جرائم التتار واستباحة هولاكو لبغداد وحرقه لبيت الحكمة وطمره لدجلة والفرات بنفائس الكتب ، فعلينا أن نستقبل وبالكثير من الزهو هذا الثأر العربي على جنكيز خان ، وهذا الانتصار على التتار ونحن نرى آل ثاني يتكاملون بمكتبة قطر الوطنية مع المصريين في مكتبة الإسكندرية في انتشال ما سلم من جرائم يوليوس قيصر وثيودوسيوس في البحر المتوسط وما انتشل من قعر دجلة والفرات في بغداد وتجميعه ورقياً ورقمياً لبناء الإنسان العربي وربطه بأسلافه العظام.

‏إن قطر بهذا المنجز الحضاري إنما تفجر أكبر قنابلها المعرفية وأنها تثأر وتنتصر.