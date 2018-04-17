يبدو أن التهديد السعودي لقطر بعزل صلتها البرية تماما، عن طريق شق قناة مائية على طول الحدود معها (لعبة ضغط) سعودية، مستخدمة لدى “آل سعود” منذ القدم.

حيث تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا، لأخبار قديمة بالصحف السعودية الرسمية، تتحدث عن ذات الأمر أيام الملك فهد.

شق قناة سلوى متداول من ايام الملك فهد وماقدر ينفذ ذلك pic.twitter.com/0moMyTDt4C — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) April 17, 2018

وتظهر الصور المتداولة عناوين تهديدية لقطر جاء نصها:” السعوديون يحولون قطر إلى جزيرة” ولكن كانت القناة ستحمل اسم “قناة فهد” بحسب الصحيفة الناشرة للخبر.

وبث ناشطون سعوديون، الثلاثاء، مقاطع فيديو لمعبر سلوى الحدودي مع قطر، وقالوا إن “عمليات الهدم بدأت تمهيدا لتنفيذ مشروع القناة البحرية والقاعدة العسكرية السعودية”.

وأظهر مقطع الفيديو، المعبر الحدودي البري الرابط بين السعودية وقطر، خاليا بشكل كامل، وذلك بعدما أصدرت السعودية قرارا بإغلاق معبر سلوى، ومغادرة جميع موظفيه.

وأعلنت السعودية، الخميس الماضي، إقامة قناة مائية تفصل المملكة عن جارتها قطر، بتمويل إماراتي، ومشاركة فنية مصرية؛ بهدف عزل الدوحة.

وأوضحت مصادر إعلامية سعودية أن الرياض تهدف إلى عزل قطر جغرافيا، وتحويلها إلى “جزيرة منبوذة” وسط محيطها العربي والخليجي، عبر إقامة قناة “سلوى البحرية”.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية في وقت سابق، أن المشروع الجديد يتضمن أيضا إقامة قاعدة عسكرية سعودية، ومدفنا للنفايات النووية، ومنطقة سياحية، بالقرب من معبر “سلوى”.