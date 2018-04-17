نعى الفنان المصري حسام حبيب والد زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي توفي اليوم، وذلك بعد زفافهما بـ10 أيّام.

ونشر حبيب من خلال صفحته عبر موقع إنستغرام آيات من سورة “البقرة”، دون أن يكتب أي تعليق.

وانهالت تعليقات الجمهور الذي فسر بعضه بأن حسام “وجه نحس” لأن وفاة والد شيرين جاءت بعد أيام قليلة من زواجه بها ليتحول الفرح إلى حزن كبير، فيما تمنى آخرون الصبر والسلوان للفنانة المفجوعة وعائلتها.

A post shared by Hossam Habib (@hossamhabib) on Apr 17, 2018 at 4:21am PDT

وشُيعت جنازة والد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر غربي القاهرة، وسط حالة انهيار أصابت والدتها وأفراد الأسرة حُزنًا على فراق الراحل.

وغابت شيرين عن الجنازة بسبب تعثرها في العودة من المغرب حيث تقضي شهر عسلها مع حسام حبيب، وحرص عدد من الفنانين على أداء صلاة الجنازة على والد الفنانة، ومواساةً لصديقتهم.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، ما قالوا إنها الصورة الوحيدة التي تجمع الفنانة بوالدها.

وفوجئ الجمهور أخيرًا، بزواج الثنائي شيرين وحسام حبيب، في الـ 7 من أبريل الجاري، في حفل زفاف عائلي نظم بفيلا والدة العريس، حضره أصدقاؤهما المقربون.

وتكتم العروسان على خبر زواجهما لآخر لحظة؛ ما جعل أخبارهما محط اهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وقبل أشهر من زوجهما، حرص حبيب وشيرين على نفي كل ما تردد من إشائعات حول ارتباطهما، مؤكدان أنهما صديقان مقربان.

وحُسم الجدل قبل ساعات من زواج العروسين، بعد أن نشرت شيرين وحبيب، عبر حسابهما على “فيس بوك” و”إنستغرام”، سورة “الفلق” في التوقيت نفسه، ما اعتبره البعض محاولة لمنع الحسد.