تداول ناشطون جزائريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لمواطن قام بخلع ملابسه بشكل كامل وسط الشارع احتجاجا على سحب الشرطة لرخصة سيارته بعد مخالفته قواعد المرور.

 

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فإنه فور قيام أحد رجال الشرطة بسحب رخصة سيارته على الطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء والجزائر ، أقدم المواطن على نزع ملابسه بشكل كامل واعتلى ظهر سيارته تعبيرا عن احتجاجه.

و أثارت هذه الواقعة الخطيرة استهجان الآلاف من الجزائريين على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين أن ما حدث هو سابقة خطيرة و مؤثرة إلى درجة الإنحدار والسقوط الأخلاقي.

 

 