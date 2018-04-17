تداول ناشطون جزائريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لمواطن جزائري قام بخلع ملابسه بشكل كامل وسط الشارع احتجاجا على سحب الشرطة لرخصة سيارته بعد مخالفته قواعد المرور.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فإنه فور قيام أحد رجال الشرطة بسحب رخصة سيارته على الطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء والجزائر ، أقدم المواطن على نزع ملابسه بشكل كامل واعتلى ظهر سيارته تعبيرا عن احتجاجه.

المواطن الذي قام بخلع ملابسه أمام الملأ😅

اعتراضا على سحب الشرطة لرخصة السياقة

اعتقلوه ثم اطلقوا سراحه

العجيب في تعليقات الجزائريين

اعتبروه بطل وانها الديمقراطية وسلوك يناسب الشرطة

نحن لا نحترم الشرطة ولا القانون

صحيح انه يكون احيانا ظلم من أفراد الشرطة لكن من يخالف يستحق العقوبة pic.twitter.com/pQG8tSg8Ga — فطوم🇩🇿الجزائرية (@fatooma_dz) ١٦ أبريل، ٢٠١٨

و أثارت هذه الواقعة الخطيرة استهجان الآلاف من الجزائريين على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين أن ما حدث هو سابقة خطيرة و مؤثرة إلى درجة الإنحدار والسقوط الأخلاقي.

هذا ينقصه الادب لزم يبات مع الباباي اسبوع هكاك يبطل خدايم الخنث — غزالي محمد (@zgEtkrzB9DF2Gpa) ١٦ أبريل، ٢٠١٨

شعب غاشي قليل تربية وفايح اللسان

الله ينعلها سلعة pic.twitter.com/UIdjmqjBle — Jean Baptiste 🇩🇿 (@Oliver66Marty) ١٦ أبريل، ٢٠١٨

قلة ادب وتربية وانحلال اخلاقي في المجتمع للاسف هاذ السنوات الأخيرة — Toufik (@Toufik38303833) ١٦ أبريل، ٢٠١٨