أعلن المُصارعان العالميان “جون سينا ونيكي بيلا”، انفصالهما بعد 6 أعوامٍ من المواعدة، فيما كشف مصدر مقرّب من الثنائي سبب الإنفصال المُفاجئ.

وصرح مصدر مقرب من الثنائي السابق بأن “سينا” بدأ يشعر بالتردد من هذا الزواج كلما اقترب موعد الزفاف الذي كان مُقررًا عقده في الخامس من شهر مايو المقبل، على الرغم من أنه صرح عن تغيير نفسه للأفضل وأعاد ترتيب أولوياته، وأكد بأن نيكي بيلا هي المرأة التي يحبها والتي سيتزوجها.

وبحسب مجلة “بيبول” قال المصدر إنه كلما اقترب موعد الزفاف، عاد سينا تدريجياً إلى ما كان عليه، أي أن يضع نفسه دائمًا في المقدمة، مضيفاً: “جون سينا مُثابر للغاية وطموح، ولطالما أشار بعدم وجود مساحة كافية في حياته لشريكة أو أطفال، وفي نهاية الأمر هذه هي الحقيقة، لكن كان يجب عليه ألّا يعرض الزواج عليها أمام الملايين، فقد حطّم قلبها”.

يُذكر أنه بعد انفصال جون سينا عن زوجته السابقة “إليزابيث هوبردو” عام 2012 بعد 3 سنواتٍ من الزواج، أصرّ بأنه لن يركع على رُكبته ويتقدّم لخطبة أي فتاةٍ مرّة أخرى، ومع ذلك كرر الغلطة مع نيكي بيلا عندما عرض عليها الزواج في حلبة مصارعة رسلمينيا 33 في العام الماضي أمام الملايين من النّاس.