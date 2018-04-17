نشرت حسابات ووسائل إعلام سعودية، صورا أظهرت اللمسات الأخيرة على أول صالة في المملكة العربية ، والتي سيتم افتتاحها رسميا غدا، الأربعاء.

 

وبعد مقاطعتها لأكثر من 40 عاما، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من الاستعدادات لهذا الحدث الهام، المقام في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة السعودية .

 

 

ونشرت حسابات أخرى، كحساب “السينما السعودية” صورا من داخل ، ومنها تجهيز المبنى بالإضاءة، وقاعات العرض، والمقاعد وغيرها.

 

 

وقال المدير التنفيذي لشركة AMC أول مشغل لدور السينما في المملكة، آدم أريون، إن تكلفة التذاكر الأولية ستكون 13 دولارا (50 ريالا سعوديا)، بحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية.

 

 

وأضاف أن الأسعار سيتم تخفيضها مع الوقت، وتختلف من فيلم إلى آخر، مثل بقية دول العالم.

 

ومن المنتظر أن يتم افتتاح 350 دار عرض سينمائي فيها حوالي 2500 شاشة، عام 2030.

 

ووقعت الهيئة العامة للترفية بالسعودية الاتفاق مع الشركة الأمريكية لافتتاح نحو 40 دارا للسينما في 15 مدينة في المملكة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

 

ووقع الاختيار على فيلم البطل الخارق Black Panther ليكون أول فيلم يعرض عبر دور السينما في السعودية يوم 18 أبريل الجاري.

 

 

ومن المقرر وفقا لصحيفة “الرياض”، أن يعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 شخصا في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.