نشرت حسابات ووسائل إعلام سعودية، صورا أظهرت اللمسات الأخيرة على أول صالة سينما في المملكة العربية السعودية، والتي سيتم افتتاحها رسميا غدا، الأربعاء.

وبعد مقاطعتها لأكثر من 40 عاما، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من الاستعدادات لهذا الحدث الهام، المقام في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

استعدادات الانطلاقة للعرض الأول غداً الأربعاء في مركز الملك عبدالله المالي للفيلم السينمائي Black Panther

ترقبوا تفاصيل أكثر عن الحدث … pic.twitter.com/J7XwZ5Fh2Y — السينما السعودية (@Cinemas_KSA) April 17, 2018

ونشرت حسابات أخرى، كحساب “السينما السعودية” صورا من داخل مركز الملك عبد الله المالي للتجهيزات والاستعدادات، ومنها تجهيز المبنى بالإضاءة، وقاعات العرض، والمقاعد وغيرها.

#مجمع_الراشد بـ #الخبر يعتزم إنشاء 20 صالة سينما وفق أحدث المواصفات والتقنيات العالمية بالإضافة إلى صالات مستقلة سيكون متاح فيها تناول العشاء بطاولات منفصلة pic.twitter.com/2IZeIf5a8B — مشاريع السعودية (@SaudiProject) March 16, 2018

وقال المدير التنفيذي لشركة AMC أول مشغل لدور السينما في المملكة، آدم أريون، إن تكلفة التذاكر الأولية ستكون 13 دولارا (50 ريالا سعوديا)، بحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية.

خاص لـ #السينما_السعودية :

اللمسات الأخيرة لصالات السينما التابعة لـ @voxcinemas في #الرياض_بارك

من خلال توفير 4 قاعات سينمائية :

– قاعة بتقنية IMAX بسعة تفوق الـ 200 مقعد

– قاعة VIP بسعة 42 مقعد

– قاعتين مخصصة للأطفال بسعة 42 مقعد لكل قاعة

– إمكانية البيع عبر التذاكر الفورية pic.twitter.com/FMprsC1r4B — السينما السعودية (@Cinemas_KSA) April 17, 2018

وأضاف أن الأسعار سيتم تخفيضها مع الوقت، وتختلف من فيلم إلى آخر، مثل بقية دول العالم.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح 350 دار عرض سينمائي فيها حوالي 2500 شاشة، عام 2030.

ووقعت الهيئة العامة للترفية بالسعودية الاتفاق مع الشركة الأمريكية لافتتاح نحو 40 دارا للسينما في 15 مدينة في المملكة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

ووقع الاختيار على فيلم البطل الخارق Black Panther ليكون أول فيلم يعرض عبر دور السينما في السعودية يوم 18 أبريل الجاري.

ومن المقرر وفقا لصحيفة “الرياض”، أن يعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 شخصا في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.