نشرت حسابات ووسائل إعلام سعودية، صورا أظهرت اللمسات الأخيرة على أول صالة سينما في المملكة العربية السعودية، والتي سيتم افتتاحها رسميا غدا، الأربعاء.

وبعد مقاطعتها لأكثر من 40 عاما، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من الاستعدادات لهذا الحدث الهام، المقام في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت حسابات أخرى، كحساب “السينما السعودية” صورا من داخل مركز الملك عبد الله المالي للتجهيزات والاستعدادات، ومنها تجهيز المبنى بالإضاءة، وقاعات العرض، والمقاعد وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لشركة AMC أول مشغل لدور السينما في المملكة، آدم أريون، إن تكلفة التذاكر الأولية ستكون 13 دولارا (50 ريالا سعوديا)، بحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية.

وأضاف أن الأسعار سيتم تخفيضها مع الوقت، وتختلف من فيلم إلى آخر، مثل بقية دول العالم.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح 350 دار عرض سينمائي فيها حوالي 2500 شاشة، عام 2030.

ووقعت الهيئة العامة للترفية بالسعودية الاتفاق مع الشركة الأمريكية لافتتاح نحو 40 دارا للسينما في 15 مدينة في المملكة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

ووقع الاختيار على فيلم البطل الخارق Black Panther ليكون أول فيلم يعرض عبر دور السينما في السعودية يوم 18 أبريل الجاري.

The new @IMAX poster just dropped. The King arrives to #IMAX 2/16! #BlackPanther (via @chadwickboseman) pic.twitter.com/5SFVleoBDy

— Black Panther (@theblackpanther) February 6, 2018